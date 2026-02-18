Instituto Duartiano: la CIDH y OEA no pierden un instante para atacar a RD

El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, advirtió este miércoles sobre los constantes señalamientos al Gobierno dominicano que realizan algunos organismos internacionales ante las deportaciones de indocumentados.

Al participar en el acto de homenaje a los Símbolos Patrios, llevado a cabo en las instalaciones de Listín Diario, Gómez Ramírez rechazó las posturas en contra del Estado dominicano que ha asumido la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Indicó que la CIDH ha intentado acusar al pueblo dominicano de ser “racista, xenófobo, persecutor de personas por su color y practicantes de apatridia”. Razón por la cual entiende necesario que en tiempos de adversidades la sociedad dominicana reafirme la protección de la soberanía.

“Estos son tiempos decisivos, la desaprensión se mueve y procura retornar la competencia respecto de nuestro país, de la CIDH y de la OEA, que no pierde un instante para atacar de manera inmisericordia la república”, expresó.

Asimismo, aclaró que ningún país compromete en ningún caso su presupuesto nacional para favorecer a ciudadanos de otro país como lo ha hecho República Dominicana con Haití. “Los buenos dominicanos como dijo Duarte, tenemos que estar conscientes de que no es casualidad nada de lo que ocurre, que la indiferencia que muestran organismos internacionales y grandes potencias a lo que sucede en Haití, quien es empujada al territorio dominicano”, sostuvo la entidad.

Ramírez también pronunció un discurso de agradecimiento a Listín Diario por el apoyo en las actividades patrióticas que “rinden sentido a nuestra nación, padres fundadores y emblemas nacionales”.

Academia Naval Vicealmirante César Augusto de Windt LavandierRaúl Ascencio

“Justicia por nuestra patria”

De igual manera, declaró que “nuestra patria obtendrá justicia cuando se tome en práctica el ejemplo de Duarte”, destacando la rendición de cuentas y que la conciencia del interés general y supremo de la nación debe estar por encima de los intereses particulares.

Escuelas y milicia distinguen la patria

Entre sus palabras, Gómez resaltó los sectores que distinguen la patria, mencionando “las escuelas y la milicia”, puesto que, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte Diez, sobresalió por ser un estudiante ejemplar, comprometido con los intereses de la nación.

Además dijo que Duarte fue el primer dominicano en realizar la carrera militar, durante nueve años en la Guardia Nacional Haitiana ingresando como cabo y saliendo como coronel, permitiéndole así fundar la Sociedad Patriótica La Trinitaria.

“Hoy aquí nos convoca el pensamiento y el accionar trinitario, principalmente convoca a nuestra juventud…, quienes fueron valorados por el líder trinitario al decir ´seguid, jóvenes amigos tus esperanzas de la patria mía, seguid con tensor mi ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido de alcanzar la gloria, de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades patrias´”, citó Wilson Gómez.

Acto a los Símbolos Patrios en Listín DiarioRaúl Asencio

Durante la actividad también estaban presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el vicealmirante comandante general Juan Bienvenido Crisóstomos Martínez, de la Armada Domincana; Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración; Homero Luis Lajara Solá, vicealmirante retirado de la Armada; Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias y Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano.

También contó con la presencia del reverendo padre Isacc García de la Cruz, rector de la Universidad Católica del Nordeste; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Gema Hidalgo, administradora general de medios impresos y digitales de Grupo Corripio.

La Armada organizó un desfile, que fue presenciado por estudiantes de varios centros educativos.