Embajada EEUU en Haití ofrece un millón de dólares por información sobre líder de pandilla 5 Segond

La Embajada de Estados Unidos en Haití compartió una foto de Johnson Andre, conocido como "Izo", un ciudadano haitiano y supuesto líder de la pandilla 5 Segond, el cual es buscado por retener a una ciudadana estadounidense a cambio de rescate en Haití en marzo de 2023.

En la publicación, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 1,000,000.00 por información sobre este hombre.

“Póngase en contacto con nosotros a través de Signal, Telegram o Whatsapp al +1-202-702-7843”, establece la información.

Según la acusación presentada en marzo de 2025, Andre y la pandilla 5 Segond operan en Village de Dieu, Haití, un pueblo a las afueras de Puerto Príncipe, la capital.

El grupo “participa activamente en secuestros para pedir rescate y robos, y utiliza los ingresos generados por sus actividades delictivas para pagar salarios a sus miembros y adquirir armas y municiones provenientes de Estados Unidos y otros países”.

El relato establece que este hombre secuestró a una ciudadana norteamericana el 18 de marzo de 2023, y la llevó a Village de Dieu, donde permaneció en cautiverio durante nueve días, tiempo en el que fue golpeada y quemada con plástico caliente.

Andre visitó a la víctima en cautiverio y negoció un rescate con su familia. La víctima fue finalmente liberada el 27 de marzo de 2023, tras el pago de un rescate y la entrega de otros objetos de valor a la pandilla.

El 8 de diciembre de 2023, Andre fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con su rol como líder de una banda criminal en Haití, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818.