Citas médicas y trámites legales: dominicanos ahorran hasta 4 horas con WhatsApp y web oficiales

Aprovechar el tiempo es una decisión inteligente en ciudades como Santo Domingo, donde se pierden hasta cuatro horas diarias de ida y regreso a un hospital, un banco o cualquier oficina pública, más allá de las largas esperas para ser atendido.

El uso de herramientas digitales, como WhatsApp, portales web y apps institucionales, está cortando distancia y cada vez más ciudadanos agilizan trámites legales, transacciones bancarias, renovaciones y reservaciones de transporte, sin salir de sus casas o lugares de trabajo.

La pandemia impulsó el uso de las plataformas digitales y los servicios de delivery. El éxito es tal que más entidades decidieron innovar y facilitar las ofertas sin requerir la presencia de los usuarios.

Esto se da tanto en empresas privadas como en oficinas públicas, pero muchos ciudadanos no lo saben y hacen filas innecesarias, por lo que es importante investigar antes de salir de sus casas.

Pagar multas de tránsito, solicitar y obtener el papel de buena conducta (No antecedentes penales) son trámites que pueden hacerse online y desde cualquier parte del país en que te encuentres, e incluso desde el extranjero.

En los portales web de la Procuraduría General de la República ( https://pgr.gob.do) y del Intrant (https://www.intrant.gob.do), las personas registran sus cédulas, correos electrónicos y siguen el paso a paso de las instrucciones.

Para las renovaciones en las que se requiere la presencia de la persona, como la licencia de conducir, desde el portal web se puede hacer el turno para el día de su cita, para la oficina más cercana.

Pasaporte

Ahora que el país está en un proceso de dotar a sus ciudadanos de un pasaporte electrónico, las citas y todos los trámites se hacen a través de su página, y el usuario solo acude el día que va a retirarlos. https://solicitudweb.pasaportes.gob.do/

Hospitales y clínicas

En centros médicos como Cedimat, Cemdoe, Plaza de la Salud, Clínica Abel González, Corazones Unidos, SEMMA y otros, las citas pueden solicitarse fácilmente a través de WhatsApp, y las confirmaciones recibirlas por esa misma vía o por correo electrónico.

Igual en hospitales oncológicos, centros diagnósticos y laboratorios clínicos.

“Yo hago mis citas WhatsApp, prefectura y hasta pago mi factura, y solo voy a la clínica el día de mi cita. Es muy fácil y lo hago desde mi trabajo, así no tengo que pedir un permiso para ir al centro solo para esos trámites”, dijo una paciente de Cedimat.

Aunque muchos centros mantienen la modalidad de llamadas telefónicas para hacer citas, cada vez más ofrecen sus números de WhatsApp, como el Instituto Nacional del Cáncer (Incart).

Hospitales públicos

El Servicio Nacional de Salud (SNS) tiene el número (*753) desde cualquier teléfono para citas médicas en cinco hospitales de la Red Pública. Esto abarca los hospitales de Monte Plata, Puerto Plata, San Juan de la Maguana y en el Gran Santo Domingo, el hospital infantil Robert Reid Cabral y el de Ciudad Juan Bosch.

Laboratorios clínicos guardan registros

Los principales laboratorios clínicos son otros lugares donde se aguardan turnos por largo tiempo, debido a la cantidad de pacientes, pero en su mayoría tienen una App para que las personas agilicen los trámites y solo vayan a tomarse las muestras.

Una ventaja que tiene recurrir a las herramientas tecnológicas en esos casos es que cuando verificas online tus resultados, también está disponible el historial de las pruebas de los últimos años.

Además de facturar, puedes hacer el turno y llegar al laboratorio a la hora indicada. Amadita y Laboratorio de Referencia ofrecen la facilidad.

No hagas filas innecesarias en los bancos

La mayoría de los bancos comerciales tienen aplicaciones móviles donde sus clientes hacen transferencias, pagan sus productos y gestionan préstamos, aunque hay clientes que se resisten a confiar y prefieren ir directamente a las sucursales.

Los bancos Popular, Reservas y otros permiten que los clientes hasta hagan turnos online.

Si bien los bancos advierten a los usuarios no dar sus datos para evitar estafas cuando reciben correos electrónicos, sus Apps son las herramientas más seguras y los empleados pueden orientar sobre su uso.

Es cierto que hay trámites que requieren ir a las oficinas, pero se pueden agilizar desde WhatsApp y portales web.