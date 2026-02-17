Vaguada provocará lluvias en la tarde y noche de este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se espera la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en horas de la tarde y la noche, debido a la incidencia de una vaguada prefontal ubicada al norte del país.

Se esperan lluvias acompañadas de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal.

Asimismo, en localidades de Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Santiago, Duarte, San Juan, Elías Piña, sin descartar al gran Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, serán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables en áreas de montaña y sus valles internos durante la noche y madrugada del miércoles, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas.