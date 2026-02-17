Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

vaguada

Vaguada provocará lluvias en la tarde y noche de este martes

En cuanto a las temperaturas, serán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables en áreas de montaña y sus valles internos durante la noche y madrugada del miércoles, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas.

Durante el fin de semana las lluvias estuvieron presentes en gran parte de Santo Domingo.

El Indomet pronosticó lluvias para este martesGetty Images/iStockphoto

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se espera la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en horas de la tarde y la noche, debido a la incidencia de una vaguada prefontal ubicada al norte del país.

Se esperan lluvias acompañadas de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal.

Asimismo, en localidades de Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Santiago, Duarte, San Juan, Elías Piña, sin descartar al gran Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, serán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables en áreas de montaña y sus valles internos durante la noche y madrugada del miércoles, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas. 

Tags relacionados