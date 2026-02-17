Tribunal absuelve a Rosa Antonia Disla, madre del coronel Núñez de Aza

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este martes una sentencia absolutoria a favor de la señora Rosa Antonia Disla, quien había sido acusada por el Ministerio Público de actuar como testaferro de su hijo, el coronel Rafael Núñez de Aza, implicado en el entramado de corrupción denominado caso Coral.

El tribunal, presidido por la magistrada Keila Pérez Santana e integrado por Arisleyda Méndez Batista, con el voto disidente del juez Elías Santini Perera, tomó la decisión, tras rechazar el dictamen presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El órgano acusador solicitaba una condena de 5 años de prisión y el decomiso de una propiedad ubicada en la Autovía del Nordeste, municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Tras la celebración de este nuevo juicio, ordenado por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación, el tribunal dispuso además el cese de toda medida de coerción que pesaba sobre la imputada.

Argumentos del Tribunal

La acusación se centraba en la presunta vinculación de Disla con el lavado de activos mediante un inmueble en Monte Plata y su participación en las empresas Rawell Importadores y Randa Comercial, señaladas como proveedoras del Estado.

Sin embargo, el tribunal desestimó las pruebas al verificar que el inmueble de Monte Plata fue adquirido en 1997, mucho antes del periodo de los hechos investigados.

Asimismo, el tribunal determinó que tanto la señora como su hijo, Núñez de Aza, se desvincularon de una de las sociedades en 2005 y de la otra en 2010, años antes de que se iniciara el proceso judicial en su contra.

"No se logró establecer la vinculación de la ciudadana con el tipo penal de testaferro en los ilícitos atribuidos a su hijo", dictaminó el tribunal, cuyo dispositivo de la sentencia fue leído por la magistrada Pérez Santana.

Voto Disidente

La decisión contó con el voto disidente del juez Santini Perera, quien argumentó que, a su juicio, las pruebas presentadas sí demostraban la culpabilidad de la acusada y que el tribunal debió acoger el pedimento del Ministerio Público y de la parte querellante, en este caso el Estado Dominicano.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 8 de abril de 2026 a las 2:00 p. m., fecha en la que comenzará formalmente el plazo para interponer los recursos de apelación correspondientes.

Antecedentes

Cabe destacar que, anteriormente, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había condenado a Rosa Antonia Disla a cinco años de prisión suspendida.

No obstante, dicha sentencia fue anulada por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación, que ordenó la celebración de este nuevo juicio que hoy culmina con su absolución.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Disla gestionó bienes y recursos obtenidos ilícitamente por el coronel Rafael Núñez de Aza, señalado como el cerebro financiero de la red que desvió más de 4,500 millones de pesos del Estado mediante nóminas irregulares y malversación de fondos en los casos Coral y Coral 5G.