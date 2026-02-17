Therians vs. furries: la nueva etiqueta de identidad y fanatismo animal que cobra vida en redes

Se identifican, sienten, piensan y actúan como animales en una manada, pero son personas; otros solo son fans de estas especies. Se trata de los “therians” y los “furries”.

En las últimas semanas, estas nuevas tendencias cobraron vida y se viralizaron en las redes sociales, en especial en TikTok e Instagram, con una presencia en países latinoamericanos.

Aunque algunas personas han tenido contacto directo con quienes han decidido adoptar este estilo de vida, ¿sabes cómo diferenciar a los therians de los “furries”?

Según informes de medios de la GDA, de los que Listín Diario es miembro, “los therians tienen la creencia espiritual de que en su vida pasada fueron un animal y renacieron en un cuerpo humano, conservando su identidad animal. Algunas personas incluso dicen experimentar recuerdos de este pasado salvaje, como volar por las nubes o cazar en las montañas”.

Sin embargo, esto no se queda aquí, va más allá. Aquellas personas que han adoptado esta cultura, su accionar es similar al de un animal.

Videos virales en redes sociales muestran la conducta de quienes son therians.

Caminan y corren en cuatro patas retorciendo sus brazos y piernas. Además, usan máscaras y colas de pelo sintético en el trasero para personificar al canino.

A algunos se les observa usar correas, collares y calzados en forma de patas con apariencia peluda y con garras.

También el material audiovisual que circula en redes sociales muestra cómo algunas personas vinculadas a esta creencia se desplazan bajo el cuidado de un acompañante que ejerce el rol de su “dueño”.

Los hábitos cotidianos también se ven afectados. Estas personas adoptan el comportamiento instintivo de los animales, como olfatear, aullar, ladrar, maullar, y hasta pueden llegar a morder.

Incluso, se tiene datos de que algunos “therians” acuden a la veterinaria con síntomas de enfermedades propias de los perros como el “moquillo canino”. En la búsqueda de ser curados no tienen éxito, debido a que estos especialistas se abstienen de brindar atención médica a personas, reseñan medios de la GDA.

¿Qué son los Furries?

Otra comunidad que crece en distintos rincones del mundo son los “furries”. Se trata del grupo de personas que expresa a través del arte su “gusto por los animales”.

Los Furries.Listín Diario

En esta tendencia, a diferencia de los therians, usan disfraz para manifestar a los animales antropomórficos.

En un video que circula en redes sociales, una joven que se identifica como perro “therian” explica las diferencias entre ambos términos.

“El furry es un hobby y la teriantropía (therians) es parte de una identidad”, aclara.

En el video, la joven señala que se identifica con diferentes razas caninas. Entre ellas, Pomerania, Chihuahua, perro de pila, San Bernardo, y siente cierta inclinación por el Dogo argentino.

Es así como las nuevas comunidades de etiqueta animal ya empiezan a marcar territorio en todo el mundo, en especial en los países que comprenden Latinoamérica.