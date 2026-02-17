Resaltan manejo correcto de residuos sólidos en región este

La República Dominicana continúa registrando avances significativos en el manejo adecuado de los residuos sólidos, como resultado de los esfuerzos sostenidos del Fideicomiso DO Sostenible, mediante el desarrollo de proyectos estratégicos como estaciones de transferencia, cierres técnicos de vertederos a cielo abierto y la expansión de sitios de disposición final bajo estándares ambientales.

Estas acciones han permitido que más del 38 % de los residuos generados a nivel nacional, de un promedio estimado de 13,000 toneladas diarias, sean gestionados de manera adecuada, lo que equivale a cerca de 4,600 toneladas dispuestas correctamente cada día, destacó Príamo Ramírez, director ejecutivo de DO Sostenible, en un documento de prensa.

Señala que uno de los mayores impactos de esta transformación se refleja en la región Este del país, principal zona turística de la República Dominicana, donde alrededor de 768 toneladas diarias de los residuos sólidos producidos son manejados de forma adecuada, es decir el 80 % del total producido.

Provincias como La Altagracia (446,060 habitantes) y La Romana (287,914 habitantes) disponen actualmente sus desechos en los rellenos sanitarios de Vermont y La Otra Banda, beneficiando directamente a una población superior a 733 mil personas y evitando que miles de toneladas de residuos sigan llegando a vertederos improvisados, explica.

Este cambio ha contribuido de manera directa a la reducción de los niveles de contaminación del suelo, el agua y el entorno urbano, especialmente en áreas de alta sensibilidad ambiental y turística.

“Cada tonelada de residuos que hoy entra al sistema formal representa menos contaminación, más salud para las comunidades y mayor protección para los principales polos productivos del país. En el caso del Este, estamos hablando de preservar la base misma de nuestra industria turística y de la calidad de vida de miles de familias”, destacó Ramírez.

Indica que estas acciones forman parte de la visión del presidente Luis Abinader, orientado a consolidar una cultura de sostenibilidad en la República Dominicana, donde el desarrollo económico, la protección ambiental y la salud pública avancen de manera integrada.

El fortalecimiento del sistema de gestión de residuos sólidos, acompañado de mayor control, fiscalización y financiamiento estable, consolida un modelo moderno que impacta positivamente a la ciudadanía, al sector turístico y al comercio de toda la región Este, indica.