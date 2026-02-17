Repatrian a más de 90 dominicanos desde EEUU tras cumplir sentencias

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) repatrió a la República Dominicana unos 91 exconvictos que cumplieron condenas en cárceles estadounidenses, acusados de cometer diversos delitos federales, entre ellos narcotráfico, homicidios, lavado de activos, asaltos, sicariato y violación sexual.

El grupo, integrado por 83 hombres y 8 mujeres de distintas edades, arribó al país este martes bajo estrictas medidas de seguridad en un avión comercial procedente de la ciudad de Alexandria, en Estados Unidos.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas-Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), donde un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado por autoridades aeroportuarias, agentes de Migración y miembros de organismos de seguridad del Estado.

Traslado bajo custodia y proceso de depuración

Tras completar los procedimientos migratorios de rigor en la terminal, los exconvictos fueron escoltados y trasladados en dos autobuses al Centro de Retención de Deportados de la Dirección General de Migración, ubicado en Haina.

En ese centro, los repatriados son sometidos a un proceso de depuración e investigación para determinar si poseen antecedentes pendientes con la justicia dominicana o si enfrentan procesos judiciales abiertos en el país.

Las autoridades verifican además sus datos personales y su historial penal antes de autorizar su reintegración a la sociedad.

De acuerdo con informes obtenidos en la terminal aeroportuaria, la mayoría de los criollos deportados había cumplido condenas que oscilaron entre 5, 10 y 15 años en recintos penitenciarios estadounidenses por delitos considerados de alta gravedad dentro del sistema federal.

Un flujo constante de deportaciones

Las deportaciones de nacionales dominicanos desde territorio estadounidense se producen en el marco de acuerdos migratorios y de cooperación bilateral suscritos entre los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana y que están vigentes desde el año 2010.

Estos convenios establecen los mecanismos para la repatriación de ciudadanos que han cumplido condenas o que enfrentan procesos migratorios definitivos.

Según datos oficiales, durante el año 2025 el Gobierno estadounidense deportó a la República Dominicana más de 4,000 expresidiarios dominicanos que habían cumplido sentencias en cárceles federales y estatales.

La cifra refleja un flujo constante de repatriaciones que, en promedio, se realiza cada quince días, cuando ICE organiza vuelos con nacionales incluidos en listas de deportación.