Productores de Boca de Cachón claman por soluciones ante crisis de agua de riego

Productores agrícolas de la comunidad de Boca de Cachón, perteneciente a la provincia Jimaní, advirtieron que la creciente escasez de agua para irrigar sus cultivos amenaza con arruinar su principal medio de subsistencia: la agricultura.

Ignacio Florián Florián, Francisco de Jesús Florián, Damián Matos Cuevas y Wilson Florián Cuevas, representantes de la Asociación Nuevo Progreso, denunciaron que las dificultades se han agravado por la lentitud en los trabajos de reconstrucción del canal Las Barías, a cargo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur).

Según explicaron, la obra presenta deficiencias estructurales que impiden su funcionamiento adecuado.

“Las paredes del canal están embarradas y no han sido rehabilitadas correctamente, lo que limita la distribución del agua hacia las parcelas”, señalaron.

Más de 500 agricultores afectados

De acuerdo con los denunciantes, alrededor de 500 agricultores resultan perjudicados por la falta de riego, situación que se ha intensificado en los últimos días debido a las vaguadas que provocaron el desbordamiento del arroyo Penitente.

A esto se suma la problemática de un flumen que, cada vez que se registran lluvias, se obstruye, impidiendo el flujo normal del agua y provocando la pérdida de cultivos por falta del recurso.

Los productores subrayaron que la agricultura de subsistencia constituye la principal actividad económica de Boca de Cachón, sosteniendo a decenas de familias y generando empleos en la comunidad.

Llamado a las autoridades

Ante este panorama, los agricultores solicitaron a las autoridades gubernamentales una intervención urgente para corregir las fallas en la infraestructura de riego y garantizar un suministro constante de agua.

Indicaron que, de no adoptarse medidas inmediatas, el impacto económico y social podría ser severo para la zona, al depender la mayoría de sus habitantes de la producción agrícola.

Los representantes comunitarios expresaron su esperanza de que las instituciones responsables asuman el compromiso de fortalecer las obras hidráulicas, como condición indispensable para asegurar el desarrollo agrícola y la estabilidad social de Boca de Cachón.