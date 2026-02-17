¿Quieres ponerte las cenizas? Aquí algunos horarios y parroquias

En su mensaje por la Cuaresma 2026, el papa León XIV invitó a toda la feligresía católica a volver al centro, que es Cristo: abrir el corazón a la Palabra de Dios y vivir un ayuno que transforme el lenguaje y las relaciones personales, con la escucha en el clamor de los pobres y ayunar no solo de alimento, sino también de palabras que hieren.

La Cuaresma, que se inicia este Miércoles de Ceniza, da inicio a un tiempo de conversión y preparación espiritual para la Pascua. La victoria de Jesús sobre la muerte.

El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de 40 días de penitencia y es una de las tradiciones litúrgicas más significativas para los católicos, pues recuerda “que eres polvo y en polvo te convertirás”.

Para vivir este tiempo en santidad, la Iglesia católica invita a sus fieles a imponerse las cenizas como un símbolo de humildad.

Aquí los horarios de algunas de las iglesias del país en que se impondrán las cenizas este miércoles 18 de febrero.

Santo Domingo / Distrito Nacional

- Parroquia Santísima Trinidad (Avenida 27 de Febrero esquina Abraham Linconl)

Horario 6:30 a. m./9:30 a. m./ 6:00 y 8:00 p. m.

- Parroquia Jesús Maestro (Calle Jesús Maestro #5, Mirador Sur, Distrito Nacional)

Horarios 6:30 a. m. /12:30 p. m. /6:00 p. m./8:00 p. m.

- Parroquia Buen Pastor

6:00 a. m./10:30 a. m./ 6:30 p. m. y 4:00 p. m.

La iglesia hace referencia a que a las 6:00 de la mañana y las 6:30 de la noche se realizarán eucarísticas y a las 10:30 y 4:00, liturgia de la palabra e imposición de cenizas

- San Gabriel Arcángel (Calle Luis Reyes Acosta, Villa María, Santo Domingo).

6:00 p. m. y 8:00 p. m.

- Parroquia Sumo y eterno Sacerdote (Calle Pío X Esq. Leonardo Da Vinci, Urb. Renacimiento)

6:30 a. m. y 6:00 p. m.

- Parroquia San Pedro Nolasco (Avenida Las Palmas, Santo Domingo Oeste)

7:00 a. m. / 9:00 a. m. y 6:30 p. m.

- Parroquia Espíritu Santo (Villa Consuelo)

6:15 de la mañana y 7:00 de la noche

- Parroquia Espíritu Santo (Villa Mella)

6:00 a. m./ 7:00 de la noche

- Parroquia Santa Mónica (Calle Costa Rica 180, Alma Rosa 1 Santo Domingo Este)

6:00 a. m./3:30 p. m. /7:00 p. m.

- Capilla Madre del Buen Consejo (Calle Francis Segura Sandival esquina Henríquez Cotubanamá)

7:00 p. m.

- Parroquia Santa María Reina (Calle Luis Álvarez 11, Los Trinitarios 1)

6:00 a. m./10:00 a. m. /7:00 p. m.

- Capilla Santa Rita (Avenida 26 de Enero, Los Mameyes)

6:00 p. m.

- Parroquia San Ignacio de Antioquia (C/3, Esq. 12, Residencial Hainamosa, Santo Domingo)

6:00 p. m. y 8:00 p. m.

Monte Plata

- Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia

6:00 a. m. y 6:00 p. m.