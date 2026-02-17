AFP Crecer celebra 25 aniversario con misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América

Cómo conmemoración del 25 aniversario, AFP Crecer celebró una misa de acción de gracias como agradecimiento, reflexión y el compromiso de la entidad con los afiliados, desde su fundación el 15 de febrero de 2001.

La eucaristía fue presidida por el reverendo Padre Geraldo Ramírez Paniagua, quien expresó sentirse feliz de acompañar a los presentes en la misa.

“Me alegro de estar aquí cuando Monseñor Diplán me lo pidió dije con gusto sí porque soy parte de AFP Crecer desde hace mucho tiempo”, expresó.

AFP Crecer es una entidad que forma parte del ecosistema del Centro Financiero Crecer (CFC) y actualmente ha superado los 1.56 millones de afiliados lo que la ha posicionado como la segunda AFP con un mayor número de afiliaciones en el país.

“Estos 25 años representan un profundo compromiso con las personas que confían en nosotros. Acompañarlas a lo largo de su vida, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, con cercanía, excelencia y una visión de largo plazo, es una responsabilidad que asumimos con gratitud y convicción”, expresó Rita Plá, gerente general de AFP Crecer.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Francisco A. Torres, Superintendente de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), representantes de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y las principales Administradoras de Fondos de Pensiones del país, así como miembros del ámbito gubernamental, entidades reguladoras, gremios, aliados estratégicos.