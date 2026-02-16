Tirotean vehículo en que se trasladaba la urbana “Masha”, un incidente en el que murió una joven

La Policía Nacional informó que la madrugada de este lunes un vehículo en el que se desplaza la exponente urbana Asly Mariel Victoriano, conocida como “Masha”, fue tiroteado, provocando la muerte de una joven de 22 años.

De acuerdo al informe preliminar, el incidente se produjo alrededor de las 3:30 de la mañana en la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez.

A bordo del vehículo tiroteado iban cinco personas, incluyendo la joven Dominic Natalia Gómez Cabrera, quien resultó herida. La misma fue trasladada a un centro de salud y falleció mientras recibía atenciones médicas.

Diego Pesqueira, vocero del cuerpo del orden, indicó que el caso está en manos del Ministerio Público y conjuntamente con la Policía Nacional se realiza el levantamiento de las cámaras para determinar quiénes eran los agresores que también se trasladaban en un carro que “emprendió la huida”.

Hasta el momento, las autoridades entrevistan a una de las cinco personas que se transportaban junto a la artista urbana.

Supuesto Novio de Masha es perseguido por homicidio

Pesqueira también informó que en el vehículo en que se desplazaba Asly Mariel Victoriano, se encontraba una persona identificada como “Yakomo y/o Sinaloa”, quien es perseguido por la Policía Nacional, involucrado en un homicidio.

“Queremos exhortarle a Yakomo que se entregue por la vía que entienda pertinente para que él responda por los hechos anteriores que se le vinculan”, dijo Pesqueira.

Este hombre supuestamente tiene una relación sentimental con la artista urbana “Masha”.

Se recuerda que en octubre de 2025, la Policía Nacional detuvo a Asly Mariel Victoriano, junto a un hombre, identificado como Claudio Víctor Santana, mientras se trasladaban en un vehículo con dos paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana.

De acuerdo con el reporte, los ocupantes del vehículo marca Daihatsu Mira, color gris, placa AA82896, “se desplazaban a alta velocidad en actitud sospechosa”.