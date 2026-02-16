Vaguada provoca lluvias dispersas en varias regiones

La combinación de una débil vaguada con los efectos del cambio atmosférico provocará lluvias dispersas, ráfagas de viento y posibles tronadas para hoy lunes en las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y zona fronteriza, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste, resultando agradables en áreas de montaña durante la noche y la madrugada.

Mañana martes, se prevé que en las horas matutinas el patrón meteorológico no tendrá cambios apreciables, el cielo permanecerá con nubes dispersas y soleado en casi toda la geografía nacional, sin embrago, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, los efectos locales (calentamiento diurno y la orografía), la incidencia de una débil vaguada al noreste del país y la influencia del viento predominante del este/noreste, provocarán la ocurrencia de aguaceros locales, ráfagas de viento aisladas y posibles tronadas ocasionales, en poblados de las regiones: noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.

La mínima estará entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

El Gran Santo Domingo experimentará un cielo nubloso con chubascos aislados y ráfagas de viento.