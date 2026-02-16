Transportistas afirman autoridades tienen más interés en fiscalizar que regular el tránsito

El presidente de la Confederación de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, cuestionó que las autoridades del tránsito le interesa más cobrarle impuestos a las motocicletas y patinetas eléctricas, que regular el sector, tras asegurar que de haber tenido la voluntad para hacer, hubieran comenzado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), institución que a su juicio, ha sido incapaz de regular el tránsito en la República Dominicana.

Aseguró, que a pesar de que el Intrant ha recibido en los últimos ocho años el apoyo logístico y miles de millones de pesos, no ha mostrado resultados tangibles al país.

Aseguró, que más de dos millones de motores circulan sin licencias ni matrículas, el 80% del sector taxi opera sin regulación, un 95% del transporte escolar sin ordenación, así como un número indeterminado de rutas del transporte que no han renovado sus contratos de operaciones y algunos operan sin ningún permiso, deploró Marte.

"Para las autoridades ha sido más cómodo mantener el desorden, ya que eso le permite incautar miles de motores en todo el territorio nacional y fiscalizar de manera indiscriminada a transportistas y conductores, de manera tal que el caos es un negocio rentable para quienes lo administran", denunció.

Asimismo, calificó la incautación de motores como un "negocio paralelo" sin ningún control fiscal "como ocurre con los puntos de drogas, las bancas de apuestas y el trasiego de combustibles" dijo, agregando que el país necesita orden y "ese orden tiene que comenzar por el tránsito y el transporte, nuestras autoridades están muy distante de lo que aspira, requiere y necesita la República Dominicana en materia de tránsito y transporte".