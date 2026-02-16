Abinader aboga por unidad, madurez política y acuerdos internos en el PRM de cara al 2028

El descontento de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido una de las problemáticas más constantes con la que ha tenido que lidiar el gobierno de Luis Abinader desde su llegada al poder en agosto del 2020.

Desde las quejas a la falta de oportunidades en el Poder Ejecutivo hasta el rechazo a designaciones de personas “fuera de la estructura partidaria” en el tren gubernamental, han sido parte de los reclamos principales de la base perremeista en los cinco años del presidente Abinader.

Este domingo, al pronunciar las palabras centrales del acto de celebración, el mandatario enfocó parte de su discurso en alabar a los miembros de la base del partido oficialista y agradecerles por ayudar en las dos victorias electorales del PRM.

“Nada de lo que hoy celebramos hubiera sido posible sin ustedes, sin la base del Partido Revolucionario Moderno y sus militantes. Los que no salen en sus titulares, los que no buscan reconocimientos pero los que nunca fallan. Los que estuvieron en los tiempos difíciles, los que tocaron puertas, los que organizaron, los que escucharon, los que defendieron ideas y los que construyeron este proyecto con trabajo duro, disciplina y con lealtad”, exclamó Abinader.

El presidente de la República llamó a los militantes a seguir defendiendo el accionar del Gobierno y a no hacer caso a las críticas de la oposición.

“Cada uno de ustedes, desde su lugar fue importante; cada esfuerzo contó, cada sacrificio sumó; porque tengan siempre una cosa clara, en el PRM todos somos importantes pero juntos, somos invencibles. Hoy les pido que, en cada conversación, en cada comunidad, en cada espacio donde representen al PRM y a este Gobierno, tengamos siempre una misma actitud de servicio y humildad”, manifestó el jefe de Estado.

En medio de la carrera por la candidatura presidencial, Abinader señaló que el mismo será una coyuntura que “pondrá a prueba” la firmeza de nuestras convicciones democráticas y el compromiso de nuestros seguidores con la unidad partidaria.

“Por eso, dicho proceso deberá estar guiado por la unidad, por la madurez política, por los acuerdos y por el respeto profundo a lo que hemos construido juntos. No será un concurso de vanidades. No será una pugna de nombres. Será una ocasión para que las ideas hablen más alto que las ambiciones, y para que el país vea en nosotros un ejemplo de responsabilidad política en quienes confiar su futuro”, explicó el Presidente.

El mismo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de unidad y recalcó que el PRM “no tiene dueños” y que la misión principal es “servir y trabajar” para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

“El partido es la fuerza que nos une. Fue el partido el que abrió las puertas al cambio. Y es la puerta de entrada de muchos ciudadanos, de muchos jóvenes, que ven en nuestra organización la oportunidad de servirle a su país. Ellos saben que son muy bienvenidos”, puntualizó Abinader.