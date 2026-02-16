Maestros pensionados anuncian protesta por "descuentos excesivos" de Inabima

Organizaciones magisteriales de pensionados y jubilados anunciaron que realizarán acciones para exigir al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) el cese de "los descuentos excesivos" aplicados desde diciembre de 2024 a más de siete mil maestros que renunciaron al Seguro de Sobrevivencia.

Las organizaciones, reunidas en la Casa Nacional de la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados (Unamapej), denunciaron que la resolución 04-2023 fue implementada sin consultas previas y admitiendo las denuncias luego de que los interesados agotaran los procedimientos requeridos por el Inabina, según un comunicado de prensa.

Según la Unamapej, la institución que vela por el bienestar magisterial, aseguró que desconoce el paradero de actos notariales de 12 años de antigüedad, hecho que provocó rebajas salariales desde RD$1,200 hasta RD$5,000.

El presidente de Unamapej, Félix Rodríguez, informó que, como parte del plan de lucha, elevan un recurso contradictorio administrativo contra Inabima para que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordene la suspensión de los descuentos, la devolución de los fondos descontados de manera irregular y respete los actos jurídicos que celebró con los afectados por la resolución citada.

También, Gregorio Corporán, vicepresidente de la Unamapej, informó que retomarán las acciones para que la Cámara de Diputados conozca y vote la modificación de la Ley 451-08, medida que busca resolver todos los problemas que se derivan del cobro ilegal del 4% por el Seguro de Sobrevivencia, la iniquidad que resulta del cobro del referido seguro a maestros carentes de familiares que se benefician del pago de póliza mensual.

La vicepresidenta de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de Moca (Amajupemo), Cándida Acosta, y el asesor de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de La Vega (Avejup), Luis Flores, indicaron que están desarrollando un proceso de calentamiento en todo el Cibao Central, preparatorio de la Concentración Nacional que desarrollarán frente al Palacio Nacional.

Además, se pronunció el representante de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Bayaguana (Asopenjuba), Francisco Adames, quien aseguró que todos los organismos de la entidad están en estado de alerta, listos para las movilizaciones.

Las entidades reunidas indicaron que siempre han estado abiertas a conversar, pero que después de más de un año sin una solución frente a la problemática que afecta a más de 35 mil maestros, los cuales exigen que se les cobre 1% en lugar del 4%, tal como manda la ley 87-01, no les queda más recurso que tomar las calles.