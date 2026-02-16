Hallan restos que serían de ballena en la desembocadura del río Yaque del Sur

Pescadores hallaron restos que se presumen son de una ballena en estado de descomposición en la desembocadura del río Yaque del Sur, provincia de San Juan.

Según testimonios de quienes pasaban por las proximidades del caudal, pasada la 1:30 de la tarde, el mamífero marino se evidenció y, por el fétido olor que desprende, presumen que tiene varios días muerto.

Asimismo, denuncian la ausencia del equipo de rescate del Ministerio de Medio Ambiente y brigadistas de otras autoridades correspondientes tras la comunidad reportar el hallazgo.

El cadáver del animal permanece en la orilla del río Yaque del Sur.