Organizaciones forman alianza para luchar en contra del acoso laboral en República Dominicana

La igualdad de trato, la prevención de la violencia y el acoso laboral son algunos de los objetivos que la agenda conjunta de cooperación sindical pretende eliminar para proteger los derechos de las trabajadoras en el país.

Para lograrlo, el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA), la Unión General de Trabajadores de España y el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo crearon una alianza para luchar contra la violencia y el acoso laboral, proyectándolo como un desafío global que requiere de estrategias viables para las mujeres.

Aun cuando los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incitan a la igualdad de trato y el trabajo decente, se encuentran ratificados y forman parte del marco normativo vigente en el país, denunciaron las continuas brechas significativas y su aplicación no se realiza en su totalidad.

"Resulta que en materia de política laboral estos convenios no están siendo aplicados en su totalidad, aun cuando hay una supuesta política de trabajo con los convenios fundamentales; lo cierto es que la mayoría de esos gobiernos son ignorantes", refutó Eulogia Familia, coordinadora del Cimtra.

Negó la existencia de una política de conciliación de trabajo y familia al señalar que muchos empleos exigen pruebas de embarazo a la hora de contratar y los ascensos para las mujeres no suelen tener la misma compensación que para los hombres.

Trasladándose al área de servicio de hogar, mostró su preocupación porque estas condiciones suelen ser peores y la urgencia para que estas políticas públicas sean aplicadas en favor de las trabajadoras.

Asimismo, citaron a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), donde un 21% de las mujeres sufrieron acoso en el ámbito laboral y un 97% de las mujeres no denuncia por miedo a perder el empleo, rechazo social o vergüenza.

"El llamado que hacemos a todas las mujeres dominicanas es a no quedarse calladas porque cuando se quedan calladas y no cuentan lo que pasan, no hay una forma de cómo realmente ayudarlas", indicó Arianny Garcia, coordinadora alterna del Cimtra.

Conciencia social

Junto a la aplicación de las políticas públicas ya mencionadas, también mencionaron educar sobre el alcance del acoso laboral y cuán arraigado y normalizado está en las áreas de trabajo para poder denunciarlo sin miedo.

"Buscamos que el derecho a la igualdad se vea en el trabajo como una cuestión de derechos humanos y no que se siga viendo como un privilegio. Que las normas del trabajo sean efectivas, que no solo se ratifiquen para que sea un documento, sino que sea algo que se aplique en la empresa", puntualizó Familia.

Agregaron que, si los resultados son favorables, su alcance se podrá extender a la problemática social de los feminicidios para su erradicación fortuita.