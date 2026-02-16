Carnaval de Santiago: Un domingo repleto de música y lechón en su cultural cierre

El Carnaval de Santiago 2026 vivió un cierre vibrante de su segundo domingo, marcado por la fuerza de la música en vivo, la presencia imponente del tradicional lechón y una masiva asistencia familiar que reafirma el posicionamiento del evento como uno de los principales atractivos culturales de la ciudad.

Desde las primeras horas de la tarde, el Parque Central de Santiago se convirtió en el epicentro de la celebración. Comparsas, personajes emblemáticos y agrupaciones carnavalescas llenaron de color, sátira y creatividad el circuito, mientras cientos de familias disfrutaban de un ambiente seguro y organizado.

El tradicional lechón santiaguero volvió a ser figura central del desfile, captando la atención de niños y adultos con sus vistosos trajes y máscaras características. Su presencia reafirma el valor histórico del carnaval como símbolo de identidad cultural en la Ciudad Corazón.

El Roco Tren que forma parte de las innovaciones en esta ocasión musicalizando el desfile recorrió el área con artista como Roldán y personajes icónicos, fortaleciendo la interacción con el público y aportando dinamismo a una jornada que apostó por la integración comunitaria y la preservación del patrimonio cultural.

El alcalde Ulises Rodríguez, estuvo acompañado en esta segunda jornada carnavalesca de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el senador de Santiago, Daniel Rivera y la gobernadora Rosa Santos, para destacar así el impacto positivo del carnaval en la fortaleza del tejido social y la promoción de las tradiciones locales.

De nuevo el Roco Tren marcó el ritmo del cierre con las presentaciones de Daniel Galán, quienes pusieron a vibrar al público con un repertorio que combinó energía, juventud y conexión directa con los asistentes.

La edición 2026 del carnaval, con el patrocinio oficial de la Cervecería Nacional Dominicana, continuará desarrollándose hasta el 1 de marzo, consolidándose como un evento que impulsa el turismo, dinamiza la economía local y fortalece el sentido de pertenencia cultural en Santiago.

Con cada jornada, el Carnaval de Santiago reafirma su relevancia como una de las celebraciones folklóricas más importantes del país, donde tradición, música y comunidad se entrelazan en una experiencia colectiva que enaltece la identidad dominicana.