Antonio Marte dice ministro no hace caso a denuncias de depredación del medio ambiente

En su rol de presidente de la comisión de Medio Ambiente en el Senado de la República, Antonio Marte denunció que ha visto grandes males en perjuicio de los recursos naturales, los cuales ha denunciado ante el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, sin que este “haga caso a los reclamos”.

Dijo que en la provincia que representa, Santiago Rodríguez, el sacar arena de los ríos, el tumbar árboles y alterar los permisos de corte y siembra está de primera mano.

Como ejemplo, dijo que un supuesto coronel de la Administración de Control de Drogas (DEA), que tiene unos terrenos en La Piña, está depredando toda la cabeza del río y amenazando a los moradores de esa localidad.

“Tú tienes tantas tareas, sacaste un permiso por cinco tareas y va a depredar doscientos. Entonces, hace falta fiscalización”, dijo al ser entrevistado en el programa El Despertador que se transmite por Noticias SIN.

Hace varios días, Antonio Marte denunció la tala indiscriminada de más de 200 tareas de pinos en la sección El Dajao en terrenos de la comunidad.

Ese día también aseguró que ha realizado la denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sin obtener respuesta concreta a pesar de mostrar pruebas sobre la situación.

Por el tema de invasión de tierras del Estado, el domingo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país.

Las pesquisas se harán en especial en el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.