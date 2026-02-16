Adolescentes en centro de atención penal de La Vega, queman colchones y protagonizan trifulca

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que ocho jóvenes internados en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) de La Vega, protagonizaron la tarde del domingo una trifulca en ese centro.

Según los detalles, el incidente se originó en uno de los módulos del centro, luego de que a un grupo de adolescentes “se le impidiera retirar la cena del comedor para llevarla a su pabellón, en cumplimiento del protocolo establecido”.

Ante esto, los adolescentes lanzaron “piedras e incendiaron varios colchones, que utilizaron para obstruir la puerta de acceso al módulo y manipularon los candados. Además de esto, vociferaron improperios y amenazas contra el personal de seguridad.

Explicaron que para establecer el orden y evitar la propagación de las llamas, el personal realizó disparos “dirigidos a la puerta obstruida”.

“Como resultado, tres adolescentes presentaron heridas superficiales por perdigones en los pies, las cuales fueron debidamente atendidas. Asimismo, un agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) y el supervisor del centro, Israel Santana Alcántara, resultaron lesionados con objetos lanzados por los internos”, informaron en nota de prensa, al tiempo de señalar que varios resultaron con afecciones respiratorias producto de la inhalación de humo.

Para restablecer el orden, la DGSPC indicó que solicitaron apoyo de tres miembros de la Unidad de Alto Riesgo (UTAR), un agente del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de El Pinito, La Vega, así como la presencia del director regional de la Policía Nacional, general Juan Pablo Ferreira Veras, y de la fiscal Mayreny Solís, procuradora de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega.