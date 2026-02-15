Domingo con menos lluvias y temperaturas frescas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo una masa de aire más fresca y estable entrará al país luego del debilitamiento del frente frío, reduciendo las lluvias sobre gran parte del territorio.

Debido a esta reducción, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomet descontinúa el nivel de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas para las provincias de Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

El Gran Santo Domingo experimentará incrementos nubosos con ráfagas de viento a lo largo del día y temperaturas frescas oscilando entre 18 °C y 20 °C las mínimas y las máximas entre 27 °C y 29 °C.

Mientras tanto, algunas provincias ubicadas en el norte, noreste, la Cordillera Central y las sierras del suroeste continuarán con la presencia de aguaceros débiles y moderados por la mañana y en la noche el viento del este/noreste arrastrará nubes que provocarán chubascos aislados hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo y Puerto Plata.

El oleaje será anómalo mar adentro en la costa del Atlántico y hacia el suroeste de la costa caribeña.