PRM celebra 11 años con el reto de mantener el poder y las controversias de cara al 2028

Alrededor de las nueve de la mañana de este domingo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebrará en la Gran Arena del Cibao, en Santiago de los Caballeros, un acto en donde celebraran sus 11 años de fundación.

Fundado oficialmente en el 2015, el partido oficialista quedó segundo en el proceso electoral del año siguiente, colocándose en buena posición para ganar la Presidencia de la República en los próximos dos comicios que siguieron (2020 y 2024).

El partido de gobierno llega a su aniversario once en medio de las denuncias de supuestos cobros ilegales a empleados del Estado, el descontento mostrado por distintos dirigentes tras los últimos movimientos realizados en el tren gubernamental y la carrera por la candidatura presidencial de cara al 2028.

Durante las últimas semanas, el tema que más ha afectado la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader ha sido el supuesto cobro ilegal realizado a colaboradores de distintas instituciones públicas, en este caso del Instituto Tecnológico de Las América (ITLA) y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

De acuerdo a lo denunciado por la periodista Nuria Piera en su programa de investigación, tanto Rafael Feliz, titular del ITLA, como Hecmilio Galván, director del FEDA, realizaban cobros a sus empleados, para financiar sus respectivos movimientos políticos.

A pesar de que los casos no han sido llevados a manos del Ministerio Público, el presidente Abinader aseguró que las denuncias en contra de malas acciones de funcionarios públicos se investigan y pueden terminar con “decisiones” que evidencian la falta de ética. Feliz fue removido de su cargo a penas días después de la denuncia realizada en el programa de investigación.

Mientras esas denuncias han sido el tema del escaparate público, las declaraciones del diputado Jorge Frías también han llamado la atención; al utilizar su cuenta de X, el legislador manifestó que los empleados del gobierno han estado pasando información a los medios de comunicación a cambio de dinero.

“Bajo mi responsabilidad, les digo a los empleados del PRM que están pasando informaciones a medio de comunicación, por un par de pesos, que real o supuestamente les descuentan, que se preparen que si perdemos en el 28, van a desear los descuentos, es para fuera que van”, escribió Frías en X.

Esa reacción no fue bien recibida entre los principales dirigentes perremeistas, tanto José Ignacio Paliza, presidente del partido como Milagros Ortiz Bosch indicaron que esas declaraciones no representan “el pensar perremeista”.

Las posiciones controversiales de Frías no quedaron ahí y a través de la misma red social hizo una pregunta a los integrantes del partido sobre su estado dentro de la institución si no logran ganar las elecciones de 2028.

“Para dar por cerrado por mi parte el famoso twitter, quiero dejar en la mesa de los disparates una pregunta ¿Qué miembro del PRM nombrado en la administración pública después del 2020, si perdemos las elecciones, el partido que gane lo va a dejar en su puesto?”, redactó.

Esas denuncias se realizan justo cuando salía del panorama el descontento generalizado que se había expresado desde las filas medias y bajas del PRM por los movimientos en el tren gubernamental realizados a inicios de mes de enero.

Esos cambios causaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rechazara las cancelaciones de dirigentes de base que, según dijo, han actuado con seriedad y buen desempeño en las instituciones públicas; al mismo tiempo exclamó que no se quedará callado ante lo que ha considerado como una persecución contra esos dirigentes de base.

El expresidente Hipólito Mejía dijo no estar de acuerdo con la idea de que cuando llegue un "nuevo jefe" a una entidad pública quiera despedir a todos los que están y entrar a sus “amiguitos”.

Estos últimos ruidos han coincidido con la ralentización de las aspiraciones presidenciales dentro del PRM, sin embargo las declaraciones a favor de uno u otro de los contendientes no se han detenido; siendo el último Jean Luis Rodríguez, director de Portuaria, quien mostró su apoyo a favor del ministro de Turismo, David Collado.

El escenario de la celebración, en donde están invitados todos los miembros de la dirigencia, podría ser utilizado para que los aspirantes presidenciales que aún están en la carrera muestren sus respectivas estructuras, tal y como pasó en la Asamblea Nacional del 2025.

Ante la posibilidad de esa situación, Pacheco reiteró la importancia de preservar la unidad interna y la democracia partidaria como pilares para la estabilidad organizativa y el cumplimiento de los objetivos trazados por la organización.