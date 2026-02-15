Esposos de la política: cuando ambos comparten protagonismo dentro del escenario público

Las relaciones de figuras públicas no se limitan al ámbito artístico, como el cine, el teatro o la música; también incluyen a quienes dedican su vida a los mítines, al contacto con las masas y a la militancia partidaria.

En este caso, no se trata de funcionarios cuya pareja permanece ajena a la política, sino de vínculos donde ambos comparten protagonismo dentro del escenario político.

En ocasión del Día del Amor y la Amistad, abundan los ejemplos. Estas uniones no se circunscriben a una sola organización, ya que pueden encontrarse en diversas agrupaciones partidarias del país.

Algunas de estas parejas se conocieron durante el ejercicio de sus funciones, mientras que otras coincidieron al integrarse a movimientos políticos o al identificarse con una misma ideología.

A continuación, se mencionan varias parejas de la vida política dominicana:

Luis Abinader, presidente de la República, y Raquel Arbaje, primera dama.

Kimberly Taveras Duarte y Jheyson Amir García Castillo, ambos diputados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y Digna Reynoso, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Gestión Presidencial (Conagep).

Betty Gerónimo, actual alcaldesa de Santo Domingo Norte, y Francisco Fernández, exalcalde del mismo municipio, ambos vinculados al PRM.

Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, y Aura Celeste

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, y Carmen Ligia Barceló, diputada por Hato Mayor.

Charinéé Ovalles y José del Castillo Saviñón, ambos dirigentes políticos por la Fuerza del Pueblo.