dÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
Esposos de la política: cuando ambos comparten protagonismo dentro del escenario público
Las relaciones de figuras públicas no se limitan al ámbito artístico, como el cine, el teatro o la música; también incluyen a quienes dedican su vida a los mítines, al contacto con las masas y a la militancia partidaria.
En este caso, no se trata de funcionarios cuya pareja permanece ajena a la política, sino de vínculos donde ambos comparten protagonismo dentro del escenario político.
En ocasión del Día del Amor y la Amistad, abundan los ejemplos. Estas uniones no se circunscriben a una sola organización, ya que pueden encontrarse en diversas agrupaciones partidarias del país.
Algunas de estas parejas se conocieron durante el ejercicio de sus funciones, mientras que otras coincidieron al integrarse a movimientos políticos o al identificarse con una misma ideología.
A continuación, se mencionan varias parejas de la vida política dominicana: