Ministro de Defensa participa en reunión de altos mandos militares convocada por EE.UU.

El Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., participó en la reunión de altos mandos militares y jefes de defensa de 36 países del hemisferio occidental.

Este encuentro fue convocado por los Estados Unidos y considerado como el primero de este tipo debido a su alcance, nivel de representación y enfoque estrictamente estratégico–operacional.

Estuvo dirigido por el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, general John D. Caine, quien lideró esta iniciativa de alto nivel orientada a fortalecer la cooperación militar hemisférica.

La jornada contó además con la participación de Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, su intervención subrayó la importancia de la coordinación regional, la integración de capacidades y la acción conjunta frente a "amenazas transnacionales que impactan la seguridad del continente".

La reunión congregó a los principales líderes militares del hemisferio, esto con el propósito de reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa, coordinar esfuerzos contra redes criminales transnacionales —incluyendo narcotráfico, narcoterrorismo y otras estructuras ilícitas— y promover una comprensión compartida de las prioridades estratégicas regionales.

Personalidades en la reunión hemisférica de altos mandos.Fuente externa

La participación del Ministro de Defensa en este foro reviste alta importancia estratégica, al integrarse en un espacio directo de coordinación entre mandos militares del continente que fortalece la interoperabilidad, el intercambio de información, las buenas prácticas operacionales y los mecanismos conjuntos de respuesta ante riesgos comunes.

Con su presencia en este encuentro histórico, el MIDE reafirma su compromiso con la cooperación internacional en defensa, la seguridad regional y la protección de la soberanía nacional, en consonancia con el proceso de modernización y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.