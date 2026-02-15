Abren oficina "Punto de Entrada" en el aeropuerto Las Américas para fortalece la seguridad sanitaria

El ministro de Salud, Víctor Atallah, dejó inaugurada la oficina de Punto de Entrada Aéreo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), para fortalecer y consolidar la seguridad sanitaria y la prevención, detección y respuesta oportuna ante eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública.

Durante el acto, Atallah señaló que este nuevo Punto de Entrada es una medida que representa una decisión de Estado, debido a que cada vez "vivimos en un mundo más interconectado y la preparación local es clave para la protección global".

Destacó que la instalación de esta oficina no solo garantiza la salud de la población, sino que también protege el turismo y el desarrollo económico del país, al cerrar brechas y ofrecer una respuesta sanitaria efectiva.

“Cuando instalamos un Punto de Entrada no solo estamos garantizando la salud, sino el turismo, y este debe estar cubierto, protegido y con el respaldo necesario para cumplir su misión”, expresó el ministro Atallah.

El ministro de Salud agradeció de manera especial a la administración del Aeropuerto Internacional de Las Américas por su disposición, apoyo y colaboración, ya que fueron fundamentales para la puesta en marcha de este avance.

De su lado, la viceministra de Gestión de Riesgos y Salud, Gina Estrella, afirmó que el Punto de Entrada en el AILA marca un paso trascendental para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Pública y para la seguridad sanitaria del país.

“Este logro va más allá de la apertura de un espacio físico que se realiza en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales son fundamentales para la detección oportuna de posibles riesgos sanitarios, incluyendo brotes de enfermedades transmisibles”, expresó.

En tanto que la representante de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS en República Dominicana, Alba María Ropero Álvarez, dijo que para la OPS es un honor acompañar al país en este hito, que fortalece las capacidades nacionales en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, el único instrumento legalmente vinculante para la gestión de emergencias sanitarias a nivel global.

Ropero destacó que más de la mitad de las disposiciones del RSI están directa o indirectamente vinculadas a los puntos de entrada: puertos, aeropuertos y pasos terrestres, los cuales cumplen un rol crucial en la seguridad sanitaria nacional, regional y mundial.

Mientras, el director corporativo de Comunicaciones de AERODOM, Luis José López, valoró la visión y el liderazgo del Ministerio de Salud Pública en la implementación de estándares internacionales para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante riesgos sanitarios en los puntos de entrada del país.

Al acto de inauguración asistieron los viceministros de Salud Colectiva, Eladio Pérez; de Garantía de la Calidad, José Antonio Matos; y de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Yudelka Batista.

Asimismo, participaron el director de Epidemiología, Ronald Skewes, y el director de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), Yammis Gerault, entre otros colaboradores de ambas entidades.