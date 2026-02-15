Ministerio Público entrega “Premio al Mérito” a fiscales de larga trayectoria en el teatro nacional

Durante un evento encabezado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) entregó la noche de este domingo el “Premio a la trayectoria”, un galardón con el que el órgano persecutor reconoció a diez fiscales que acumulan décadas de servicio al sistema de justicia y al fortalecimiento del Estado de derecho.

En la premiación, celebrada en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, fueron reconocidos por su trayectoria Gisela Altagracia Cueto González, Ana María Luisa Burgos Crisóstomos y Casilda Alida Báez, quienes han llegado a la posición de procuradora adjunta.

Además, los procuradores de corte Jesús María Fernández Vélez, Ramón Mejía, Félix Castillo Nolasco, Rita María Dolores Durán Imbert y Adolfo Martínez, así como las magistradas Luisa Marmolejos y Somnia Vargas Tejada.

La Procuradora General colocó un pin especial del Ministerio Público a los galardonados que, además de un pergamino de reconocimiento, recibieron el incentivo de un bono por desempeño por disposición del CSMP.

Yeni Berenice Reynoso resaltó que “aunque es la primera vez que entregamos este galardón físico, el mérito que hoy reconocemos no nació ayer”.

procuradora Yeni Berenice.Fuente Externa

“Ese mérito se ha forjado en las jornadas laborales extendidas de los despachos de los fiscales, en la tensión diaria de los estrados, en la soledad de las noches de guardia y en la valentía de quienes decidieron que dedicarían su vida, o parte fundamental de ella, a servir a la sociedad”, indicó.

Resaltó que, con el premio, el Ministerio Público exalta a fiscales cuya capacidad de trabajo desafía el cansancio. “Y para inclinarnos, con el mayor respeto, ante el compromiso de compañeros y compañeras que han tributado para servir a los demás una etapa esencial y vibrante de sus vidas”, añadió.

“Ustedes, los que hoy reciben este homenaje, no han servido de cualquier manera. Lo han hecho bajo tres pilares que son innegociables para quien viste la toga del Ministerio Público: objetividad, eficiencia y honestidad”, sostuvo la procuradora.

Informó que el Consejo Superior del Ministerio Público mantiene el compromiso de contribuir a que tengan calidad de vida. “El compromiso es garantizarles un mejor seguro de salud y un plan de retiro que sea verdaderamente digno.

“Quiero que sepan que el Consejo ha estado trabajando sin descanso para lograrlo. Hemos hecho los cálculos, hemos hecho todo lo necesario. Y podemos mirarles a los ojos y decirles con absoluta responsabilidad: estamos muy cerca de lograrlo”.

detalles del evento

Personalidades en el premio al mérito de la fiscalía.Fuente Externa

El evento incluyó el lanzamiento oficial del Himno del Ministerio Público, compuesto por el abogado penalista, catedrático y poeta Juan de Jesús Santos, y adoptado por el CSMP en su sesión del 28 de agosto de 2025. La primera interpretación de la pieza estuvo a cargo del coro de cámara Koribe, con la música de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

La magistrada Gisela Altagracia Cueto González pronunció, en nombre de los galardonados, las palabras de agradecimiento a sus pares del Ministerio Público. “El trabajo de un fiscal jamás podrá ser mejor ponderado que por uno de nosotros. Alguien que haya estado en nuestros zapatos”, dijo Cueto González, tras agradecer la distinción al Consejo Superior del Ministerio Público.

Recordó que los fiscales están sometidos a un trabajo que implica estrés cotidiano. “El trabajo del Ministerio Público exige trabajar sin respetar horario ni día de fiesta, nuestros hijos sienten nuestra ausencia”, indicó.

Reconoció que no se considera una mujer peleadora, pero, sin embargo, nadie pudo retorcer su brazo para hacer algo fuera de su obligación constitucional.

“Lastimosamente es fácilmente advertible que no se nos dispensa el trato en igualdad de condiciones que a gente que trabaja en el sistema de administración de justicia con menos riesgos, menos estrés, menos esfuerzo, con menos situaciones apremiantes con las que lidiar en el día a día de su quehacer profesional”, dijo.

“Aunque no podemos pecar de injustos si comparamos lo que era el estado de cosas al inicio de nuestra carrera, que en este momento. Sin embargo, todavía no estamos al nivel que deberíamos”, indicó Cueto González.

El evento inició con la interpretación del Himno Nacional por parte de la soprano Claudia González y el tenor Alejandro Espino y también contó con los artistas dominicanos Pavel Nuñez y el merenguero henry García.

homenaje a los fiscales fallecidos

La actividad recordó a los fiscales fallecidos entre 2012 y 2025 con una emotiva canción interpretada por la cantante religiosa Celinés Díaz. Entre los ausentes figuran los procuradores de corte, Sonia María Saviñón Borges, Pedro Martil Terrero Cuevas, Praxedes Jacobo Marchena Acevedo, Porfirio Antonio Estévez Mejía, Ana Mercedes Burgos Paulino, Héctor Bienvenido Ovalle Zapata, Víctor Robustiano Peña, Bolívar De Oleo Montero, Rafael Arquímedes Tavárez, Juan Casilla Solís, Luis Emilio Ramírez Feliciano y Leonel Edgardo José Sosa Taveras.

También, se recordaron los fiscales Oscar Alexander Ozoria Alonzo, Sumaya Acevedo Sánchez, Ramón Disla Ferreira, Nilvio Feliberto Martínez Rodríguez, Zolanger Matos Mancebo, Orlando De Jesús Reynoso, Rafael Varela Trinidad, Pedro Celestino Santana Tavárez, Mario Dolores Féliz Acosta, Carlos Manuel Hernández Cabrera, Alejandro Paulino Rojas y Omar Eduardo Álvarez Rodríguez.

Asimismo, a los fiscalizadores Jorge Luis Núñez Pujols, Héctor Julio Matos De La Cruz, Jorge Alnides Vásquez Pérez, Franklín Méndez Ferreras, Coralia del Carmen Vargas Uribe, Guadalupe Rosario De La Rosa, Martiris Aquino Valdez, Agustin Susana Nova y Wiston Cedeño Matos Santana.

historia del premio

La entrega del premio se llevó a cabo en la Sala Principal del Teatro Nacional, gracias a la buena disposición del Ministerio de Cultura y al interés del CSMP de disponer de un espacio que acogiera a todos los miembros de Carrera del Ministerio Público y a los distintos invitados del sector justicia, de la sociedad civil, los miembros de prensa y los representantes de los distintos poderes del Estado.

El premio se otorga en el marco de los actos propios del Día del Ministerio Público, que se celebra el 9 de marzo de cada año en honor al patricio Francisco del Rosario Sánchez.

El CSMP estableció, en sesión del 15 de enero de este 2026, realizar la primera edición del “Premio a la Trayectoria” para reconocer más de dos décadas de servicio en el Ministerio Público y a los fiscales que “hayan desarrollado una labor extraordinaria y sostenida en beneficio de la sociedad, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho”.

El Consejo conformó un Comité de Preselección para identificar y proponer a los galardonados, el cual está integrado por Rodolfo Espiñeira Ceballos, procurador adjunto y primer sustituto de la Procuradora General de l a República; la procuradora de corte Isaura Suárez Salcedo, titular de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, y Erika Ortiz Acevedo, directora de Gestión Humana.