Leonel a Abinader: El problema en los bolsillos de la gente no se resuelve con búsquedas en Google

El expresidente de la República y titular del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reaccionó este domingo luego del discurso del presidente Luis Abinader en la celebración del undécimo aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A través de su cuenta de X, Fernández indicó que ante los “ataques y descalificaciones cobra mayor vigencia que nunca la expresión popular: Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

Dijo que ante los partidos de oposición que crecen, el gobierno reacciona con arrogancia, pero que los problemas de los dominicanos se resuelven con “políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos”.

“La realidad es evidente: ante una oposición que crece, propone y conecta con el sentimiento del pueblo, el poder reacciona con pasmosa arrogancia. Pero, los dominicanos saben que la realidad de sus bolsillos no se resuelve ni con arrogancia ni con búsquedas en Google, sino con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos”, escribió.

En su discurso por el 11 aniversario del PRM, el presidente Abinader indicó que no todos los partidos eran iguales, ya que en el pasado el partido gobernante controlaba todas las altas cortes, mientras que en la actualidad existe un Ministerio Público independiente que enfrenta la corrupción y no la cubre como en el pasado.

“No volvamos atrás, no dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar. No entreguemos nuestro futuro a quienes ya fracasaron con él. Sigamos construyendo un país donde ser pobre no sea una condena, donde trabajar honradamente sí valga la pena, donde la justicia no tenga apellidos y donde el progreso llegue a todos”, dijo Abinader.

Indicó que el PRM llegó al poder “por un grito de cambio del pueblo dominicano” y no por accidente electoral, e insistió en que “eso nunca lo podemos olvidar”.

El Partido Revolucionario Moderno celebró este domingo su aniversario número 11 en una actividad que reunió a todos los líderes de esa organización.