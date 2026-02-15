Detienen a 37 haitianos sin papeles y a dos dominicanos e incautan cuatro motocicletas en Dajabón

El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a 37 nacionales haitianos en condición de indocumentados, en un operativo la comunidad de Candelón, provincia Dajabón,

De acuerdo con la entidad, la intervención fue realizada cuando los extranjeros transitaban por un camino informal de la referida comunidad. Del total de detenidos, 26 son hombres, ocho mujeres y tres menores de edad.

Durante la operación fueron retenidas cuatro motocicletas que fueron utilizadas para el transporte irregular de los extranjeros, así como detenidos dos ciudadanos dominicanos, identificados como Luis Enrique Lima Peña, quien conducía la motocicleta marca Tauro Turbo, color negro y transportaba cuatro nacionales haitianos, tres hombres y una mujer.

También resultó detenido Ángel Luis Fortuna Álvarez, quien a bordo de una motocicleta marca Súper Gato, color blanco, transportaba a cuatro nacionales haitianos, todos masculinos.

También fueron retenidas otras dos motocicletas, una marca Tauro Turbo, color blanco, en la que eran transportados cinco haitianos, tres mujeres y dos menores de edad, y otra Súper Gato, color rojo, en la que se desplazaban otros cinco nacionales haitianos, tres mujeres y dos hombres.

"Los ciudadanos dominicanos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que los extranjeros en condición irregular serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) conforme a los procedimientos establecidos",, afirma el Ejército de República Dominicana.