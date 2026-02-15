Danilo Medina exige explicación por alza del presupuesto de la presa de Monte Grande

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, exigió al gobierno y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) explicarle al país las razones del incremento “exponencial” del presupuesto del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande, cuyo costo original fue estimado en 249 millones de dólares.

Medina, al hablar ante dirigentes peledeístas en una asamblea provincial donde juramentó nuevos miembros, afirmó que la obra ha experimentado un aumento de 5,751 millones de dólares en casi dos períodos y medio del actual gobierno.

Según expuso, el monto representa un incremento de aproximadamente 2,310 %, lo que, a su juicio, coloca el costo del proyecto en más de 23 veces su presupuesto original, tomando como referencia la tasa oficial del dólar en la República Dominicana.

“¿Para qué han tenido que buscar tanto dinero, si se comprometieron a terminarla con 249 millones de dólares y aún no la entregan a las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia?”, cuestionó el exmandatario, interrumpido en varias ocasiones por consignas de sus seguidores.

El también presidente del PLD consideró que los habitantes del Suroeste, especialmente de las tres provincias impactadas por la obra, deben exigir no solo una explicación sobre el aumento presupuestario, sino también la conclusión definitiva de los trabajos.

Medina llamó además a reclamar la ejecución de las obras colaterales del proyecto, entre ellas la construcción de los canales de riego necesarios para incorporar más de 400,000 tareas a la producción agrícola, uno de los principales objetivos del complejo hídrico y que permitiría conectar el Acueducto Regional del Suroeste (ASURO), proyecto ejecutado en uno de los gobiernos peledeístas, encabezado por Leonel Fernández.

Aseguró que, una vez la presa entre en operación plena, la dinámica económica de la región cambiará significativamente. “No tendrán que estar a expensas de ningún gobierno, porque producirán su propia riqueza si se cumple con lo diseñado”, expresó.

En otro orden, sostuvo que los préstamos asumidos por la actual administración han sido destinados a fines distintos a los proyectos de desarrollo, lo que —según dijo— limita la inversión en obras que impacten directamente a la población.

Previo a su intervención, hicieron uso de la palabra el presidente provincial del PLD, Rafael -Pepe- Ferreras, y el presidente municipal, Santo -Silá- Alcántara, quienes destacaron las ejecutorias del exgobernante durante sus dos períodos al frente del Estado.

Acompañaron a Medina el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal; la excandidata vicepresidencial Sorayma Cuello; Lidio Cadet; Juan Temístocles Montás; el exsenador Eddy Mateo Vásquez y el exdiputado Víctor Manuel Terrero Encarnación; el excandidato a alcalde Carlos García; el empresario Rafael Méndez Risk, entre otros dirigentes.