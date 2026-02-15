Abinader siente su conciencia tranquila y felicita el impacto de su partido, en aniversario del PRM

En un ambiente emotivo y de festejo por el 11 aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el presidente de la República, Luis Abinader, dijo sentir su conciencia tranquila por los esfuerzos colectivos durante estos años.

Puntualizó que estos trabajos han valido la pena porque "nunca perdimos de vista el ideal más sagrado de este partido: mejorar las condiciones de vida de los dominicanos".

Durante la celebración que se lleva a cabo en la Gran Arena del Cibao, en Santiago, el mandatario expresó la travesía del partido que lo llevó al poder en tiempos de la pandemia del covid-19.

No obstante, reveló que militantes de otros partidos apostaban a su fracaso.

“Este camino no fue fácil, fue duro, estuvo lleno de obstáculos, de resistencia, crisis inesperadas y de voces que apostaban al fracaso”, emitió.

Al tiempo se refirió al accionar del partido opositor (Partido de la Liberación Dominicana) que dirigía antes de asumir la responsabilidad de dirigir a República Dominicana.

“Recuerden cómo el partido gobernante de la época controlaba todas las altas cortes, usándolas a su interés y controlándolas. Así se adueñaron del viejo partido”, sostuvo durante su discurso.