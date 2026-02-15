Abinader dice quien permita o participe en corrupción es un traidor a principios del PRM

El presidente Luis Abinader advirtió que quien permita o participe en actos de corrupción es un traidor a los principios fundamentales del Partido Revolucionario Moderno.

“Y hoy más que nunca debemos ser militantes de la democracia, guardianes de la institucionalidad porque sin instituciones no hay derechos, sin democracia no hay futuro y cada compañero debe de cuidar y eficientizar los fondos públicos porque el que permite o participa de actos de corrupción es un traidor a nuestros principios fundamentales”, dijo el presidente Abinader.

El mandatario dijo que la política solo tiene sentido si contribuye al bienestar de la gente, si transforma sus vidas y que solo merece respeto si se ejerce para servir y nunca para servirse.

“No volvamos atrás, no dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar. No entreguemos nuestro futuro a quienes ya fracasaron con él. Sigamos construyendo un país donde ser pobre no sea una condena, donde trabajar honradamente sí valga la pena, donde la justicia no tenga apellidos y donde el progreso llegue a todos”, dijo Abinader.

En el marco de la celebración de aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el presidente de la República aseguró que su partido llegó al poder "por un grito de cambio del pueblo dominicano" y no por accidente electoral, e insistió en que “eso nunca lo podemos olvidar”.

Asimismo, señaló que esto se logró porque millones de ciudadanos confiaron en una forma distinta de hacer política.

“Más decente, más cercana, más honesta, más comprometida con la verdad y con los hechos, y esa forma hizo que ganáramos entonces con mucho más porcentaje en las elecciones de 2024”, sostuvo en su discurso.

Abinader enfatizó que algunos ciudadanos permanecen aferrados a un pasado que, alegó, “el país no quiere repetir” y a un futuro sin explicación.

“Nosotros podemos proclamar con orgullo, pero sobre todo con el respaldo de los hechos y el timbre de la verdad, que lo que estamos haciendo está cambiando la República Dominicana”, dijo el presidente.

Afirmó que el cambio promovido en el país a través de su gestión no es una transformación para mañana, sino un cambio para siempre.

Durante su disertación, el mandatario de la República felicitó el trabajo realizado por la militancia política de su partido, resaltando que “nada de lo que hoy celebramos había sido posible sin ustedes, sin la base del Partido Revolucionario Moderno”.