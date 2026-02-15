Abinader afirma que en su gestión "no hay espacio para caudillismo disfrazado de modernidad"

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que su gestión es distinta a las anteriores y que en la República Dominicana no hay cabida para proyectos personales ni para líderes que intenten perpetuarse en el poder. “Aquí no hay espacio para proyectos personales ni caudillismos disfrazado de modernidad”.

Durante la celebración este domingo con motivo del 11 aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el mandatario subrayó que “ningún gobernante por poderoso que se crea debe actuar por encima de sus límites” .

En su discurso ante dirigentes, militantes y simpatizantes, el mandatario resaltó que gobernar con principios implica reconocer que ninguna persona está por encima de la Constitución ni de los límites impuestos por la democracia.

Abinader señaló que sus decisiones responden a convicciones firmes y representan un mensaje para las futuras generaciones de que el país no debe retroceder en el fortalecimiento institucional.

El jefe de Estado enfatizó que el ejercicio del poder debe hacerse con responsabilidad, con vocación de servicio y con fecha de caducidad clara, en referencia a los principios democráticos que rigen el país.

Además señalo que su administración continúa con un proceso profundo de reformas del Estado dominicano, centrado en la eliminación de duplicidades, la digitalización de servicios públicos y el cierre de brechas de corrupción.

“Seguimos reformando profundamente el Estado dominicano, eliminando duplicidades, digitalizando servicios, cerrando brechas de corrupción y, sobre todo, eliminando la impunidad”, dijo, destacando que uno de los objetivos principales es consolidar una administración pública más ágil, transparente y humana.

Abinader recordó además que la economía del país se mantiene entre las más dinámicas de América Latina y el Caribe, pese a un contexto internacional caracterizado por conflictos bélicos, desafíos financieros y la crisis climática.

Asimismo, destacó que en medio de incertidumbres globales, el Gobierno ha demostrado mantener el rumbo del país y generar un crecimiento económico que puede ser inclusivo y sostenible.