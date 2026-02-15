Abinader: Los amigos de la oposición tienen un enemigo letal y se llama el buscador Google

Durante su discurso por el 11 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el presidente Luis Abinader se refirió, en varias ocasiones, a los partidos de oposición, señalando que tienen un enemigo letal que se llama “el buscador de Google”.

Las declaraciones a la oposición se hicieron en medio de la enumeración de las políticas públicas seguidas en su gobierno.

“Los amigos de la oposición tienen un enemigo que les impide crecer, que los delata, que es letal para ellos y se llama el buscador Google”, dijo en medio de la euforia de los militantes de esa organización política.

Explicó que si se hace una búsqueda “de los temas más importantes para la población, a uno de los candidatos más quejosos”, se encuentra que la pobreza en el 2012 era de 39.65 y la absoluta de 9.85; mientras que en el 2025 bajó a 18.4 y la extrema a 2.6.

Asimismo, dijo que en seguridad ciudadana para el 2012 los homicidios alcanzaban 24 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2025 bajaron a ocho.

También en lo referente al salario mínimo del sector privado no sectorizado, dijo que la búsqueda lo coloca en 2012 en 193 dólares. Mientras que en el 2026, está en 366 dólares.

“En cada esquina, en discusión en las redes, tengan su buscador Google. Tengan ustedes su buscador Google listo, pero trátenlo suave, trátenlo suave”, dijo el mandatario.

Durante la ponencia, reconoció que ese partido llegó al poder por “convicción” y el “hartazgo del pueblo” que decía la oposición que lideraba.

Abinader aseguró que la oposición no tiene proyectos: “Nunca ha presentado un proyecto, lo que tienen es nostalgia. Nostalgia del silencio. Nostalgia de la impunidad. Nostalgia de la prepotencia, nostalgia del uso abusivo del poder y del privilegio”.

Explicó que la oposición ya gobernó durante 20 años y en la actualidad carece de ideas y propuestas creíbles.

“Mientras algunos siguen aferrados a un pasado que el país no quiere repetir y prometen un futuro que nunca saben explicar, nosotros podemos proclamar con orgullo, pero sobre todo con el respaldo de los hechos y el timbre de la verdad, que lo que estamos haciendo está cambiando la República Dominicana”, dijo Abinader ante los aplausos y gritos de los miembros del PRM.

Al negar que todos los partidos eran iguales, el mandatario pidió a la militancia del PRM no volver atrás.

“No dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar. No entreguemos nuestro futuro a quienes ya fracasaron con él. Sigamos construyendo un país donde ser pobre no sea una condena, donde trabajar honradamente sí valga la pena, donde la justicia no tenga apellidos y donde el progreso llegue a todos”, dijo.