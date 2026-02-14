UASD convoca seminario para analizar desafíos y marco jurídico del sistema cooperativo dominicano

El cooperativismo, la economía social y solidaria son tres elementos identificados en la Constitución de la República Dominicana y necesitan ser estimulados y asegurados por el Estado dominicano según el pensamiento del licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Fernando Peña Segura.

Peña Segura sostuvo que desde hace años se intenta lograr un nivel de reforma de la legislación y del marco jurídico sobre este asunto, incluyendo un proyecto que lleva ocho formulaciones, con cuatro en discusión, más la presión de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para tramitar una propuesta por el Poder Ejecutivo hacia las cámaras legislativas.

Con esta razón se realiza el seminario “El sistema cooperativo dominicano: políticas públicas, marco jurídico y desafíos actuales” para analizar los desafíos y marco jurídico del sistema cooperativo dominicano y convocar a los actores involucrados en esta práctica dentro de la casa de altos estudios.

“Estamos hablando de un sistema que necesita ser estudiado”, precisó al involucrar las bases del sistema de la economía social y solidaria junto con sus involucrados para que puedan intervenir y proponer.

Agregó que el propósito de este seminario es precisamente para discutir casos concretos y el seguimiento de una ruta que se plantea examinando las condiciones del modelo económico del país y del modelo de acumulación capitalista, como también el papel de las bancas para contribuir a la construcción de una propuesta que llegue a las cámaras legislativas con el aval del mundo cooperativo.

“Esperamos no un proyecto de ley, esperamos no una solución del problema, esperamos la apertura de un proceso de consulta nacional en el cual las cooperativas desde abajo y las sociedades desde abajo, vigilando, aseguren saneamiento del sector cooperativo, aseguren autonomía del sector cooperativo y desarrollo del sistema de la economía social y solidaria”, procuró.