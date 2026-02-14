Solidaridad en San Valentín: endocrinólogos recuerdan esposa de colega fallecida en el Jet Set

En un acto cargado de amor y respeto, médicos se congregaron a las afueras de la discoteca Jet Set Club para depositar una ofrenda de flores blancas por los fallecidos durante la tragedia que conmovió a todo el país.

Durante el evento, realizado por el Día del Amor y la Amistad, varios médicos, amigos y familiares se aproximaron para la memoria de los fallecidos en la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025.

Miembros de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN) asistieron a las honras en solidaridad y cariño con el doctor Yulino Castillo, esposo de Lourdes María Ricart Russom, quien falleció la fatídica noche del desplome del techo del centro de diversión.

El gesto buscó abrazar el pesar del doctor Castillo y a sus familiares presentes en el acto, además de honrar a los médicos que fallecieron en el fatídico evento que dejó 236 muertos el 8 de abril del 2025.

La doctora Yicenia Brito, vicepresidenta de SODENN, explicó el profundo significado de la ofrenda floral, un símbolo de que sus almas descansan en paz y son recordados con amor.

"Esto es un símbolo de amor y de solidaridad hacia la inocencia caída. Las personas que se dieron cita en este lugar buscaban simplemente compartir y celebrar la vida, y aquí encontraron la muerte”, explicó durante la entrega de flores.

Durante el acto, la doctora Brito enfatizó que la tragedia, que cobró la vida de 236 personas, no debe quedar en el olvido ni ser tratada como un simple hecho del pasado. Además, hizo un llamado a la sociedad dominicana para mantener una cadena de oración constante, tanto por el descanso de las almas como por el consuelo de los sobrevivientes.

"Hacemos eco también de los médicos caídos en este lugar y queremos, en este Día del Amor y la Amistad, pedir justicia y oración continua. No podemos dejar caer en el olvido el dolor de tantas familias", señaló la vicepresidenta.

El presidente de la sociedad, el doctor Williams de Jesús Salvador, también estuvo presente en la entrega floral, brindando apoyo solidario a su colega y amigo, el doctor Castillo.

Los miembros de la SODENN reafirmaron su compromiso de velar porque las autoridades den respuesta a las demandas de justicia de los familiares y que este no sea un caso olvidado en la historia.