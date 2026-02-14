Presidente Abinader lamenta muerte Enmanuel Castillo, director de La Información

El presidente Luis Abinader lamentó el fallecimiento del reconocido periodista, sociólogo y ejecutivo empresarial Enmanuel Castillo, director del periódico La Información en Santiago, quien enfrentaba varias complicaciones de salud que se agravaron luego de una caída y una intervención quirúrgica.

A través de un mensaje colgado en las redes sociales, el mandatario indicó que recibió “con mucha tristeza” la noticia del deceso de Castillo, al tiempo que destacó su desempeño como profesional y persona.

“Su compromiso con el pensamiento social y el periodismo responsable deja un legado que el país siempre recordará. Acompaño en oración a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de La Información. Paz a su alma”, exclamó Abinader.

Castillo falleció la madrugada del sábado, luego de permanecer varios días hospitalizado después de ser sometido a un procedimiento médico, tras el cual su condición se deterioró progresivamente hasta producirse su deceso.

El mismo ocupaba la dirección de La Información desde el 2009, cuando fue designado como sustituto del historiador Fernando Pérez Memén.

En el ámbito institucional, Castillo ocupó la dirección ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo (Apedi) desde donde impulsó importantes iniciativas orientadas al desarrollo económico y social de Santiago.