Más de 350 cirugías de deformidades de columna pediátrica realizadas en el país

Unas 350 cirugías de corrección de deformidades de columna vertebral pediátrica se han realizado en República Dominicana, en los últimos cuatro años, en el hospital Robert Reid Cabral y la Sociedad Dominicana de Rehabilitación, coordinadas por el doctor Carlos Rodríguez Estévez, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna.

En el Hospital Infantil Robert Reid Cabral se realizaron más de 250 procedimientos, mientras que 100 cirugías corresponden a la Sociedad Dominicana de Rehabilitación, cifra alcanzada en este año 2026.

En la unidad de escoliosis del Hospital Infantil Robert Reid Cabral se han realizado más de 250 cirugías de esta condición, una enfermedad que afecta a cientos de niños y adolescentes en el país.

El doctor Carlos Rodríguez explicó que, gracias al personal humano capacitado y a la tecnología disponible en ese centro de salud, pacientes de escasos recursos pueden optar por este procedimiento quirúrgico, cuyo costo ronda el millón de pesos y que no puede realizarse en cualquier institución.

La escoliosis es una desviación de la columna vertebral mayor de 15 grados. El especialista detalló que la forma más frecuente es la idiopática del adolescente.

“De cada 100 personas diagnosticadas, el 85 % corresponde a escoliosis idiopática del adolescente”, señaló.

Indicó que existen diferentes tipos de la enfermedad: congénitas (cuando el paciente nace con la condición), asociadas a patologías de base como las neuromusculares y la más común, la idiopática del adolescente.

“Es una patología que básicamente va a mermar la calidad de vida de los pacientes, porque esas desviaciones que continúan progresando durante el crecimiento pueden comprimir órganos internos como el corazón y los pulmones”, explicó.

Sobre los resultados, destacó que muchos pacientes intervenidos hoy llevan una vida normal.

“Después de una cirugía como esta pueden hacer su vida prácticamente normal, en igualdad de condiciones que cualquier otro niño”.

Agregó que algunos de los pacientes operados hace años hoy son profesionales.

“Hoy tenemos ya médicos; esos niños que yo operé cuando tenían 13 o 14 años hoy son mis colegas”, expresó.

Sociedad Dominicana de Rehabilitación alcanza 100 cirugías en 2026

En la Sociedad Dominicana de Rehabilitación, donde el doctor Carlos Rodríguez también coordina la unidad de escoliosis, el programa quirúrgico inició en 2023 y este año 2026 alcanzó las 100 cirugías.

“Desde el año 2023 empezamos y, desde cero, montamos toda la estructura para hacer este tipo de cirugías, que son de alta complejidad y de alto costo. Está básicamente dirigido a personas de bajos recursos y este año culminamos con el caso número 100”, expresó.

Detalló que el programa comenzó con 23 casos en 2023 y que la cifra fue aumentando progresivamente. Recordó que hace más de una década estas cirugías eran realizadas de forma limitada por brigadas internacionales, que apenas intervenían uno o dos casos al año.

Actualmente, aseguró que el país cuenta con médicos capacitados para tratar esta enfermedad tanto en niños como en adultos.

“Entendemos que hemos crecido de manera importante”, afirmó, al señalar que incluso especialistas de otros países realizan rotaciones en el país