Dominicanos mantienen la tradición de celebrar San Valentín

Cada 14 de febrero, se conmemora una fecha emblemática dedicada al amor y la amistad: el Día de San Valentín. En esta celebración, las personas muestran sus lazos afectivos a través de momentos inolvidables e intercambios de regalos.

Sin embargo, otras personas se dirigen a las plazas comerciales desde tempranas horas en busca de rosas, chocolates, joyas u otro detalle especial para las personas que aprecian.

Listín Diario visitó la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el viernes por la tarde, donde constató a decenas de estudiantes en plenos preparativos para festejar este día.

Allí, en plena víspera de San Valentín, se encontraba Adriely Ceballo, de 21 años, con un ramo de flores de color rojo y blanco; junto a ella estaba Coral Aquino, de 27 años. Ambas estudiantes de la carrera de Odontología.

A pesar de que Ceballo se reservó los detalles de su obsequio, expresó a la prensa que el Día de San Valentín le causa mucha emoción e ilusión. Al tiempo de indicar que es una ocasión especial para estar con los seres queridos.

“San Valentín es un día muy bonito para estar con tu familia, tus seres queridos; a mí me encantan las flores y deseo regalar flores, porque me gusta ese regalo”, expresó con añoranza, tras indicar lo que representa la fecha para ella.

De su lado, Coral Aquino puntualizó que este día no puede ser dedicado a cualquier persona.

“Uno debe compartir con las personas que lo quieren y que tú quieres, no con esas personas falsas”, dijo.

La estudiante Adriely Ceballo.Listìn Diario

Por lo que aseguró que esta celebración es una fecha especial para compartir con las personas que amas. También manifestó que de regalo desea flores y comida y pasar un momento agradable con amigos.

otros detalles

Algunos estudiantes de la UASD manifestaron que el Día del Amor y la Amistad debe ser celebrado todos los días y que los detalles materiales quedan en un segundo plano.

Kelvin de Jesús, de 30 años, es estudiante de Educación Física y sostuvo que “el regalo más importante es brindar felicidad, paz, tranquilidad y amor”.

En coordinación con esta idea, Mariela Reyes, de la carrera de Medicina, dijo que acepta obsequios materiales, pero valora el tiempo de calidad.

“Yo prefiero apoyo emocional y tomar café al lado de esa persona especial”, expresó Reyes.

sin ánimo para regalar

Durante la visita al campus universitario, algunos ciudadanos, sin dar alguna explicación, expresaron a los periodistas de este diario que no acostumbran a conmemorar San Valentín.

Mientras que otros indicaron que no se encuentran con ánimos para celebrar la festividad.

Este es el caso de Yamileth Alcántara, 19 años. La joven expresó no tener planes de regalar ni de salir a festejar en este día.

“El año pasado no regalé y en este no pienso dar regalos”, emitió la joven. Añadió que no tiene pareja sentimental y sus seres queridos no llevan la tradición.

El Día de San Valentín también activó el comercio tanto en plazas comerciales como en ventas informales instaladas en diferentes sectores capitalinos, donde se exhibían los más variados detalles.

Desde que inició el mes de febrero, los espacios comerciales montaron decoraciones alusivas, y ofertas de “especiales” en los precios, lo cual se reactivó a medida en que se acercaba este día 14.