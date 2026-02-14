Destacan rol estratégico de República Dominicana en la seguridad biomédica hemisférica

Líderes gubernamentales, regulatorios, empresariales y multilaterales analizaron, en Washington, el futuro de la seguridad sanitaria regional, destacando el rol estratégico de República Dominicana.

Este análisis tuvo lugar en el panel “Seguridad Sanitaria Hemisférica: Nearshoring, Cadenas de Suministro Biomédicas y la Alianza Estratégica EE. UU.–República Dominicana”, realizado en “Dominicans on the Hill”, principal encuentro anual de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

El panel fue moderado por el doctor Amado Alejandro Báez, Decano Asociado de la UNPHU y presidente del Clúster de Salud de Santo Domingo y contó con la participación de Francesca Rainieri, presidenta de Amchamdr; el doctor Marcos Balaguer, director de Digemaps; y el doctor Javier Guzmán, director de Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.

El diálogo se centró en cómo fortalecer cadenas de suministro resilientes en el hemisferio occidental y posicionar a la República Dominicana como socio estratégico para el desarrollo biomédico regional.

Durante la sesión se destacó que la pandemia evidenció una realidad contundente: la seguridad sanitaria es inseparable de la seguridad nacional y económica. La dependencia de cadenas de suministro distantes demostró vulnerabilidades críticas, impulsando la necesidad de estrategias de producción regional y cooperación entre aliados confiables.

Los panelistas coincidieron en que la República Dominicana posee una combinación única de ventajas competitivas —proximidad geográfica, capacidad industrial exportadora, estabilidad democrática, talento humano bilingüe y una sólida conexión con la diáspora— que la posicionan como plataforma ideal para el nearshoring biomédico y la innovación científica.

El encuentro se estructuró en torno a tres ejes estratégicos, siendo estos seguridad, con cadenas de suministro resilientes; economía, con nearshoring como motor de desarrollo; y talento, con innovación para revertir la fuga de cerebros.

Asimismo, se discutieron mecanismos para fortalecer la alineación regulatoria internacional, expandir la investigación clínica regional y consolidar alianzas público-privadas-académicas que impulsen la competitividad científica y tecnológica.

El panel concluyó con un mensaje claro: el futuro de la preparación ante crisis sanitarias dependerá de alianzas estratégicas basadas en confianza, talento, cooperación e innovación. Si estas iniciativas se consolidan, el hemisferio podrá producir, investigar y responder a emergencias de salud con mayor autonomía, rapidez y eficacia, beneficiando tanto a los Estados Unidos como a toda la región.