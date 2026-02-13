Miguel Vargas también apuesta por una “oposición unificada” para elecciones del 2028

Durante los últimos días, tanto Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, han indicado que no apoyarían ninguna otra candidatura presidencial que no sea la que salga de sus respectivos partidos.

Las declaraciones de ambos exmandatarios es el último de los encontronazos producidos entre los dos partidos que encabezan la oposición política, dejando de lado de lado la posibilidad de una alianza entre ambos.

Sin embargo, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, es uno de los dirigentes políticos que aún apuesta por una “oposición unificada” de cara a las elecciones del 2028.

“Hablar de alianzas ahora es extemporáneo. Estamos concentrados en consolidar el partido. Sin embargo, quiero dejar claro que la oposición está convocada a construir una gran alianza para tener éxito en el 2028”, afirmó Vargas Maldonado, al ser abordado por representantes de los medios de comunicación tras obtener la nueva cedula de identidad en la Junta Central Electoral (JCE).

El excanciller fue el principal artífice de la idea de que un bloque opositor para el pasado proceso electoral encabezado por una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, sin embargo, la misma nunca fue materializada a su totalidad.

A pesar de varios encuentros, caravanas conjuntas, eventos masivos y la coordinación del presidente del PRD, el acuerdo no pasó de los niveles medios de esos partidos, aunque sí se logró a pactar apoyar varias candidaturas conjuntas.

El resultado de ello fue la victoria convincente de Luis Abinader en las elecciones de mayo pasado de 2024, mientras que Fernández, como candidato de la Fuerza del Pueblo, quedó en un lejano segundo lugar y Abel Martínez, el del PLD, apenas rompió la barrera del 10% de los votos.

Sin embargo, al margen de esos resultados, los rumores de una posible alianza entre los dos partidos opositores para 2028 iniciaron desde el momento en que culminó el pasado proceso electoral; con varias personas manifestando que la oposición debe de unirse en una candidatura presidencial única para tener una oportunidad de vencer al partido oficialista en mayo del 2028.

Uno de ellos es el dirigente político y secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom), José Francisco Peña Guaba, quien indicó que la boleta presidencial unificada debería ser encabezada por Leonel y Gonzalo Castillo, quien a mediados del 2025 reapareció en el escenario político.