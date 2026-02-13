clima
Aguaceros dispersos para este viernes, según las previsiones de Indomet
Alertaron que el sábado las precipitaciones continuarán debido al paso de un sistema frontal sobre el país.
La presencia de una vaguada continuará afectando las condiciones meteorológicas en el país, provocando algunos nublados con aguaceros dispersos en las primeras horas del día en los poblados próximos a la costa atlántica y en la tarde-noche podrían cobrar más intensidad en las regiones noreste y norte.
Ante tales condiciones, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mantendrá el nivel de alerta meteorológica en las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Puerto Plata y Hermanas Mirabal por el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.
Para el Gran Santo Domingo pronostican incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.
Las temperaturas se mantendrán agradables, siendo las mínimas de 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.
