"Tenemos derechos": familias de víctimas en explosión de San Cristóbal piden justicia

Familiares y amigos de los fallecidos en la explosión de la fábrica de plásticos Vidal, en San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, reclamaron justicia este viernes frente a la Procuraduría General de la República.

Con carteles que dicen "Cómplices todos los que ocultan lo sucedido" y "Justicia y Verdad", representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto a la familia y amigos de los fenecidos en esa tragedia, piden ser escuchados por las autoridades.

Modesta Mateo, hermana gemela de Juan Mateo, uno de los fallecidos en la explosión, dijo que los documentos entregados el año pasado para la investigación no tienen una respuesta.

"Esta situación nos tiene enfermos, no olvidamos a nuestros familiares, fueron personas que murieron y tenemos derechos, seguiremos luchando porque no los hemos olvidado y no lo haremos", dijo Mateo.

El grupo protestante afirmó que ni los dueños de la fábrica ni ningún responsable ha dado la cara frente a los familiares de las víctimas.

Explosión de la fábrica de plásticos Vidal

La explosión del 14 de agosto de 2023 dejó 47 fallecidos, 12 desaparecidos y más de 50 heridos.