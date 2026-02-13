DEA evita referirse a acusaciones y dice que trabaja con la embajadora Campos en investigación

El administrador de la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos, Terrance Cole, se refirió por primera vez al cierre de la oficina de esa entidad en República Dominicana, que fue anunciada ayer por la embajadora Leah Campos.

Cole dijo que la DEA no haría comentarios sobre las acusaciones específicas que se han hecho públicas.

Además dijo que habló con la embajadora Leah Campos y que trabajará con ella para abordar todos los puntos que discutieron durante la conversación.

“La DEA está cooperando plenamente con las autoridades competentes, y el personal asignado a la República Dominicana está siendo reubicado activamente mientras se revisa este asunto para proteger la integridad de nuestras operaciones”, señala en un comunicado.

El funcionario estadounidense dijo que las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que trabajan desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales.

“Mantenemos nuestro firme compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el estado de derecho”, indica su declaración.

Terrance Cole señaló que la DEA exige a su personal los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas y que cualquier denuncia de mala conducta o corrupción se trata con la máxima seriedad.

“Actuamos con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda. En esta agencia no se tolera ninguna conducta que manche nuestra insignia o erosione la confianza depositada en nosotros por el pueblo estadounidense y nuestros socios internacionales”, dice el administrador en su declaración pública.

supervisor arrestado

La agencia de noticias Associated Press informó anoche que un supervisor de la oficina de la DEA en Santo Domingo había sido arrestado en una investigación por el abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales.

La agencia identificó a Melitón Cordero como el agente en cuestión y señaló que la investigación la llega el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

leah campos

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, comunicó Campos la tarde del jueves, en un comunicado publicado en las redes sociales de la embajada.