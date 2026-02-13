CNTU lanza ruta de autobuses eléctricos en la avenida Kennedy con Núñez: pasaje costará 35 pesos

La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CNTU) dejó en funcionamiento una nueva ruta de autobuses eléctricos en el corredor de la avenida John F. Kennedy con Núñez de Cáceres, una iniciativa que promete ofrecer mayor seguridad a los usuarios, especialmente en horario nocturno.

El presidente del CNTU, Williams Pérez Figuereo, comentó que uno de los principales beneficios que este transporte brindará será económico.

Según el presidente de Zero Emisión RD, Charles Sánchez, el transporte de estas nuevas unidades eléctricas tendrá un descuento en comparación a los que utilizan combustible. Mientras que en el servicio nocturno generalmente los choferes suelen cobrar RD$100, los viajeros podrán pagar RD$35 pesos lo que muestra una diferencia de RD$65.

“Es un alivio directo para el bolsillo del pueblo dominicano”, afirmó el dirigente, quien aseguró que el proyecto busca facilitar el traslado de trabajadores que salen de madrugada o en altas horas de la noche, considerados más vulnerables.

En la actualidad están operando 10 unidades, sin embargo, el propósito es contar con al menos 50 corredores más a medida que aumenta la demanda. Se estima que unas 100 personas podrían empezar a utilizarlo en esta primera etapa.

Según informó Pérez Figuereo, las rutas estarán 100% vigiladas por unidades de apoyo lo que incluirá camionetas de patrullaje a la mano de la policía Nacional.

Hasta que se formalicen paradas oficiales, los autobuses se encargaran de recoger a los pasajeros en puntos estratégicos cercanos a sus casas o trabajo.

"Hemos consultado con el señor director del Intrant, porque estamos hablando de horarios muy altos como 4:00, 5:00 y 6:00 de la mañana, no podemos decirles a los usuarios mira espérame en tal parada, sino que lo estamos recogiendo donde al usuario le convenga", expresó Williams.

Se destacó que la implementación de estos autobuses eléctricos reducirán los costos en combustible, aceite y mantenimiento, lo que ha permitido que el usuario pueda ahorrarse ese dinero.

“Esto no es política ni promesas. Es una combinación de buena voluntad y compromiso con la gente que necesita transportarse seguro y más barato”, expresaron durante el lanzamiento.

Con esta iniciativa, el gremio apuesta un nuevo modelos de transporte mucho mas económico y avanzado, lo que “marcará un nuevo paso hacia la modernización del sistema de movilidad urbana en el país.