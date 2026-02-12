Roberto Álvarez: Cierre de la DEA en Santo Domingo no involucra al Gobierno o funcionarios de RD

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó que el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo se debe a una investigación interna que lleva la embajada de los Estados Unidos.

El canciller dijo que la decisión no tiene relacion alguna con el gobierno o funcionario dominicano.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el canciller indicó que el cierre de la DEA fue motivado a raíz de una investigación interna realizada por la propia embajada norteamericana.

“Acabo de hablar con la embajadora de EEUU, Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivado por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano”, manifestó Álvarez.

En la tarde de este jueves, la embajadora Campos anunció el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo, sin especificar una causa en particular; sin embargo, en el mensaje, la misma manifestó que “no tolerará la corrupción”, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar “el cargo oficial para beneficio propio”.

Sepa Más SIN DETALLES Hasta el momento no se han dado más detalles con relación a los hallazgos encontrados en la investigación realizada por la embajada de EEUU.

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, comunicó Campos.

Tan reciente como la pasada semana, el martes cuatro de febrero, el administrador de la DEA en la región del Caribe, Michael Miranda, se reunió en República Dominicana con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.

En esa ocasión, Miranda destacó su firme apoyo a las operaciones de interdicción que realiza el Gobierno dirigido por el presidente Luis Abinader, conjuntamente con las autoridades estadounidenses, para combatir el narcotráfico, lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.