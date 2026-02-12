Monseñor Morel Diplán pide garantizar acceso a los servicios de salud

"La salud es un don de Dios, un bien común y no un bien de consumo o un producto del mercado", señaló el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, al presidir una misa con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo.

Destacó que los servicios médicos del país han de ser de acceso para cada ciudadano con el fin de garantizar un trato íntegro.

“La atención médica debe ser garantizada para todos los ciudadanos, fortaleciendo cada vez más nuestro sistema de salud para que cada persona sin importar su condición laboral, ingreso, situaciones socioeconómicas puedan tener acceso al cuidado de su salud para vivir una vida más digna" aseveró.

La eucaristía se celebró en la Catedral Primada de América en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo, bajo el lema elegido por el papa León XVI "La compasión del samaritano: amar llevando el dolor del otro”.

La celebración inició a las 9 de la mañana y fue presidida por monseñor Morel Diplán, quien al momento de dar inicio a la misa por los enfermos, invitó a orar por los enfermos y por los que se dedican al oficio de la salud.

De igual forma, dedicó un momento de oración por el alma del padre Benito Cruz, sacerdote de la arquidiócesis de Santiago, quien falleció el día de ayer.

"Nos reunimos para orar por todos los enfermos y enfermas que tenemos en nuestros centros de salud, en los hogares, pero también oramos, por los que se dedican a atender a los enfermos, a cuidar su salud, su vida, dedicándole la atención necesaria" expresó.

olvidar la inmediatez

Durante la homilía, el arzobispo destacó que se está viviendo en tiempos destacados por la inmediatez y lo rápido, impidiendo que paremos a ofrecer ayuda a las personas a nuestro alrededor.

"Hoy, vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de la prisa, así como también del descarte y la indiferencia que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para ayudar a las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor. Nosotros podríamos ser uno de estos que pasa de largo sin importar los sufrimientos y el dolor de los demás" dijo.

Además, al reflexionar sobre la lectura del Santo Evangelio, indicó que hoy día "en este mundo ansioso" que vivimos nos cuesta brindar de nuestro tiempo a quien lo necesita.

"Es humano en nuestra cultura, andamos rápido, no miramos y pasamos de largo. El que está ahí a la espera, o el que está ahí en una sala, o el que está ahí en una cama, quizás pasamos de largo y ni cuenta a los demás de que estamos ahí. Debemos detenernos, porque el otro es importante".

Además, resaltó que el cuidado de la salud es un tema importante, es la forma de demostrar "el amor cristiano en acción". Aseguró que "no hay mejor manera de servir a los demás que asegurar que disfruten de lo mejor de su salud para vivir una vida dignidad".

Asimismo, enfermos que hicieron acto de presencia en la ceremonia, recibieron el sacramento de la unción de los enfermos. Al recibir este sacramento, el arzobispo aclaró que aunque se cree que es solo para quienes se encuentran graves de salud, este sacramento es para todos y "es un sacramento de vida".

A la eucaristía asistieron personalidades como: el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Víctor Atallah; el director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Peralta y el obispo auxiliar emérito de la arquidiócesis de Santo Domingo, Benito Ángeles.

sobre la corrupción

“Lo que cobra un empleado eso se respeta” indicó el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, al referirse a los casos de corrupción que han surgido en las últimas semanas en diversas entidades públicas, donde se han cobrado porcentajes de los salarios de empleados para beneficio de organizaciones políticas.

“No se debe. Hay que respetar y cumplir los principios éticos de las instituciones, sobre todo el empleado. Lo que cobra un empleado eso se respeta. Para hacer campaña política cada uno busca lo necesario para eso” expreso Morel Diplán.

Asimismo, exigió la necesidad de ver acciones “concretas” de parte de las autoridades y dijo que, aunque cree en la veracidad del informe de niveles de corrupción presentado por Participación Ciudadana, entiende que para reducir los casos de corrupción se requiere de cambios.

“Queremos ver cosas concretas, reales, en el comportamiento de las autoridades en todo sentido de la palabra, público y privado y que no surjan más casos para que realmente sea efectivo lo que se ha hecho”, reclamó Morel Diplán.

Sobre el combate de la corrupción, el arzobispo reconoció que “se está haciendo esfuerzo”, sin embargo, afirmó que se requieren medidas más severas.

“El mismo Presidente lo ha repetido y ha dado muestra de eso, de gente que han estado cometiendo actos indebidos que lo ha apartado de las funciones del Estado. Y es correcto. Ha habido medidas importantes, pero tiene que haber medidas más fuertes todavía para terminar con la impunidad sobre todo” afirmó.

Además, Morel Diplán reconoció que hay funcionarios que no han actuado correctamente. “Hay gente que no lo ha hecho bien, que ha tomado lo que no es de ellos y como hemos visto, están en la justicia. Lamentablemente han hecho un gran daño con esto y esperamos que eso no se repita más en nuestro país y que haya una conversión como queremos en la iglesia”.

Durante las declaraciones del arzobispo coadjutor, destacó el papel de la iglesia frente a los actos de corrupción en el país y señaló que “la iglesia siempre lo ha anunciado” por medio de las cartas pastorales donde se ha “criticado las cosas indebidas”.

“Es una ayuda para el Estado. No queremos con esto molestar porque no somos oposición, queremos ser un medio también de ayuda para que las cosas funcionen bien en el país y la iglesia lo ha hecho por años sobre todo” aseguró Morel Diplán.

salud mental

Además de los temas de corrupción, Morel Diplán mostró su postura frente a los problemas de salud mental que el país atraviesa, resaltando que la pandemia influyó en el desarrollo de estas situaciones.

“En el país se siente bastante (las realidades de salud mental) y se han ido tomado medidas. Sabemos bien que hay algo nuevo y se necesita respuesta nueva a este fenómeno que se ha dado con el tema de las enfermedades mentales. Pero se está trabajando y yo creo que se puede hacer” argumentó.

Finalmente, reconoció la necesidad de que los seguros brinden cobertura para las enfermedades mentales. “Ese es un paso que hay que dar, que en las atenciones primarias, sobre todo los seguros, den la colaboración para que se atiendan las personas con enfermedades mentales y se den el apoyo con la necesidad”.