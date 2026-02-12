Incautan vehículos en operativo de "Parquéate bien" en el Ensanche Miraflores

El operativo Parquéate bien está en plena vigencia. En el sector de Miraflores, frente a la Universidad Evangélica de Santo Domingo, al edificio de Infotep en la calle Mayor Valverde y Juan Enrique Dunant, agentes de tránsito, respaldados por camiones de remolque, movilizaron quince vehículos “mal estacionados” o ubicados encima de las aceras a lo largo de las vías.

Residentes en el entorno y propietarios de los vehículos retenidos reaccionaron inconformes con la acción de los agentes, alegando que muchos estaban correctamente estacionados, esta zona cuenta con diversas empresas y muchos empleados aparcan sus autos en estas calles.

“Yo no estoy de acuerdo, yo trabajo por aquí y nunca he visto ningún letrero que diga que no nos podemos parquear de este lado y no hay otro sitio donde poner los vehículos”, dijo Joel Polanco, un joven que trabaja en un puesto de comida rápida por la zona.

Marcos García es un chofer que ofrece sus servicios en aplicaciones digitales y aparca su auto en la esquina de la calle Juan Enrique Dunant todas las mañanas. Tuvo una discusión con un agente de la Digesett porque quería remolcar su transporte por la zona que escogió para asentarlo.

“Yo ando en la calle todos los días taxiando, yo siempre me parqueo aquí; si hubiera una señalización, entonces yo le doy la razón, pero el que está mal es porque se quiere llevar el carro conmigo adentro, pero al final yo acepto la multa porque, imagínate…”, dijo Marcos.

En la calle Mayor Valverde existe un letrero visible que dice no estacione y los vehículos retenidos estaban frente a él.

Incautan vehículo frente a letrero de no estacione.Raúl Asencio

¿Qué es el proyecto Parquéate bien?

Este plan regulador del tránsito entró en vigencia el lunes 26 de septiembre del 2022, con el propósito de mejorar la movilidad urbana, a través de la especificación de estacionamientos a la derecha, en el mismo sentido de la vía, en algunas zonas ya identificadas.

Esta intervención tiene como propósito favorecer el tránsito vehicular a través de la reducción de los taponamientos producto del mal estacionamiento, y a la vez promover el respeto de las señales de tránsito, no solo en las zonas donde funciona Párate bien, sino que esta cultura ciudadana crezca para que se aplique en todas las vías a nivel nacional.