Se esperan varios aguaceros moderados para la tarde de este jueves

Para este jueves se esperan varios aguaceros moderados en distintas partes del país junto con ráfagas de viento aisladas y tronadas que traerán consigo incrementos nubosos y sensación de humedad, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet ).

Durante la noche, las precipitaciones persistirán en el interior del país, pero se concentrarán más en sectores del litoral atlántico.

Las temperaturas seguirán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional, debido a la época del año ya la influencia del viento moderado a fuerte del noreste, principalmente en los sistemas montañosos y valles del interior, donde además, se prevén posibles eventos de niebla y neblina.

Continuarán siendo de 18 °C y 20 °C las mínimas y las máximas entre 27 °C y 29 °C.

Recomendaciones marítimas

En la costa atlántica, los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deberán permanecer en puerto debido al oleaje peligroso pronosticado para las costas de Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná.

En la costa caribeña se recomienda navegar con precaución en la zona al sur de Pedernales, pero informe que el oleaje comenzará a mejorar en ambas costas conforme avance este día.

A los bañistas se les exhorta a tomar precauciones, debido a posibles corrientes de resaca, y seguir las pautas de las banderas de playa, especialmente desde Puerto Plata hasta La Altagracia.