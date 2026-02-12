Condenan a 30 años de prisión a dos hombres por asesinato y ocultar cadáver en finca de yuca

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de prisión a dos hombres hallados culpables de asesinar a otro y enterrar su cuerpo en una finca de yuca, en un suceso que conmocionó al distrito municipal de La Canela en 2024.

El tribunal presidido por Deyanira Méndez, e integrado por Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, sentenció a la pena máxima a Miguel Andrés Rosa Espinal (alias "Bichán") y Erickson Núñez Gil (alias "Erick"), de la muerte de Bismarck Ramón Fernández Jáquez, conocido como "Momo".

El tribunal determinó que se violaron múltiples artículos del Código Penal Dominicano, tipificando los siguientes delitos de asociación de malhechores y asesinato.

Las juezas basaron su decisión en un robusto pliego de pruebas presentado por la fiscal Aida Medrano Gonell.

Según el expediente presentado por la Fiscalía de Santiago, el crimen fue planificado meticulosamente.

Señala que la víctima se unió a los acusados y a un tercer cómplice en un juego de dominó y que bajo engaño, trasladaron a Fernández Jáquez a una zona oscura.

Aduce que Rosa Espinal golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra y que mientras estaba en el suelo, Núñez Gil le propinó múltiples estocadas con un arma blanca.

Los agresores cavaron una fosa en un sembradío de yuca en el barrio El Silencio y enterraron el cuerpo.

Fueron los propios familiares de la víctima quienes, tras reportar su desaparición, lograron ubicar el lugar donde yacían los restos.